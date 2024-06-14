【神州快訊】2024明文化論壇將於7月13日在北京昌平開幕

▲ 發布會現場

6月13日，從2024明文化論壇新聞發布會上獲悉，以「多彩大明•盛世華章」為主題的2024明文化論壇將於7月13日在北京昌平明十三陵景區開幕，本屆論壇由中共北京市委宣傳部指導，北京市文化和旅遊局、北京市廣播電視局、北京市文物局和昌平區委區政府共同主辦。

逾30項活動輪番登場

本屆論壇由1場主論壇、6場主題論壇、1場國際學術研討會、5場文物展覽和4個模塊系列文化活動組成，時間貫穿全年。主論壇作為論壇開幕式，將通過明史專家主旨演講、知名演員發表觀點、駐華使節中外對話等環節，共話發展與合作。同時，還將對明十三陵全域開放計劃、明文化文博旅綜合體建設項目以及明代遺址遺存文旅研學綫路進行集中發布。

6場主題論壇分別為「美美與共」「百家話明」「皇都營建」「世出陽明」「高文雅典」「明韻新生」；國際學術研討會將邀請120余名中外知名專家學者，就明文化研究最新成果進行研討交流；系列文化活動分為「明之禮」「明之悅」「明之彩」「明之韻」4個模塊，共30余項文化活動。

期間，還將舉辦「明韻風華 國之重寶——明代文物珍品特展」和「珠還合浦 歷劫重光——永樂大典專題展」，全國10余家文博機構共100餘件精品文物將齊聚明十三陵。

▲ 孝靖皇后十二龍九鳳冠

推動明文化活態傳承

昌平區將持續舉辦明文化論壇，推動學術交流、文旅融合，推動明文化活態傳承。全力推動集明文化博物館區、會展會議區、酒店度假區、商業街區、民間美食區、非遺文創區於一體的明文化文博旅綜合體建設，將十三陵地區乃至整個昌平區打造為集遺產保護、文物展覽、文化研究、學術交流、文化體驗、文創研發為一體的全球明文化研究交流體驗中心。

今年初，昌平開通了明十三陵——居庸關長城首條空中遊覽航綫。下步，昌平將逐步擴大文化遺產開放的範圍，實現全域旅遊發展，並加快數字化和智慧景區建設，提升定陵博物館、居庸關長城博物館等展陳水平。

同時，昌平區聚焦北京中軸綫北延長綫，串聯明十三陵、永安城、鞏華城等明文化地標，通過城市更新和舉辦「居庸山月」中秋詩歌晚會、明文化節、長城夜遊等「明文化+」系列活動，煥發明文化新時代風采。

（資料由客戶提供）