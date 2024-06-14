機構料中國對歐盟反制手段有限 或瞄準農產品

中國官方多次暗示反制歐盟的關稅措施，德國研究機構認為，中國擔心強硬回應適得其反，其報復估計有限但具針對性，農產品及乳製品等是預期的目標。

位於柏林的研究機構Ｍerics指出，可以預料的報復將集中在芝士、豬肉等歐盟產品，而在歐盟展開調查後，中國亦開始了對白蘭地等歐洲酒類的調查。法國是白蘭地主要產地，並在提高中國製電動車關稅上持支持態度。Ｍerics認為，北京不會對自身需求的產品下手，包括歐盟的機械、化學品及醫療技術產品。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎指出，中國可能希望避免貿易戰，繼續讓其電動車進入歐洲市場，其報復行動可能只針對歐盟個別國家，以起施壓效果。中國對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉則表示，中歐仍可以進行雙邊接觸，且有談判空間，即使在關稅措施實行後，協調立場也是有可能的。

中國官媒此前已多次放風，提到中國企業計劃或已經申請對歐盟的進口豬肉、乳製品等展開反傾銷調查，有官方背景的歐盟中國商會也提到，中國可能對特定類型的歐美進口汽車加徵關稅。本周歐盟對中國電動車的臨時關稅公佈後，中國商務部回應，對於符合條件的上述申請，調查機關將啟動立案程序。

新華社：中國冀歐盟 認真重新考慮電動車關稅問題

歐盟將對中國製電動車徵收最高38.1%額外關稅