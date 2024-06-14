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微軟稱日均被網絡攻擊3億次 多數來自中俄朝

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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微軟總裁史密斯表示，公司每天檢測到針對其客戶的攻擊約3億次，多數來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓。

史密斯周四（13日）出席眾議院國土安全委員會的聽證會，回應此前微軟電子郵箱被中國黑客入侵及預防措施等方面的質疑，他指，微軟正面對中國、俄羅斯、北韓、伊朗的威脅，這些國家變得越來越咄咄逼人。他承諾在微軟內部展開緊急安全工作，統作為數碼技術史上最大的一個網路安全工程項目。

他又提到，微軟保護在華美國企業的商業機密，拒絕了向北京交出敏感信息，「有時候有人向微軟提出問題，這些問題擺在我的辦公桌前，但我說『不』」。

被問到微軟近年在中國投入大量資金，包括在北京成立研究機構所帶來的風險。史密斯表示，微軟的中國業務約佔公司總銷售額的1.4%或1.5%，公司正在努力縮減在中國的工程業務，並在上個月提出重新安置700或800名「要想保住工作就需要離開中國」的員工。

北京已多次否認黑客相關的指控，反指美國才是最大的網絡攻擊來源地，亦是網絡空間安全的最大威脅。

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