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茅台批發價連環插水 專賣店蝕本黃牛炒燶

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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隨著內地社會消費降級，被視內需一大指標的貴州茅台，近期批發和銷售價格持續下滑，令不論是專賣店、二手回收商還是黃牛黨，都面臨著蝕本的問題。

按「今日酒價」網站統計，每瓶散裝飛天茅台的批發價在本月稍早跌穿2500元（人民幣，下同）後快速向下，端午節（10日）跌至2460元，周三（12日）跌至2420元，周五（14日）更出現了斷崖式下跌，逼近2200元。茅台集團周五緊急回應，稱關注到價格波動，強調公司現時的動銷正常。

作為A股市值最大的股票，茅台股價周五半日續跌近2%，過去一個月已累跌逾一成。

許多炒賣茅台黄牛已經扛不住價格下滑，開始集體離場。貴州貴陽的李女士4月份買車時被綑綁銷售買了36瓶飛天茅台，當時平均算下來每瓶成本接近3000元。她曾以來茅台很容易出手，但問了很多黃牛都表明不收，「5月份我傲嬌得要死，別人出10萬元都沒賣，沒想到6月直接崩盤，現在9萬元都賣不出」。

一名在廣東廣州經營著煙酒專賣店的店主表示，最近一周飛天茅台價格跌了差不多100元，目前散裝拿貨價不高，但她並沒有出手，因為去年6月份以2700元價格拿的貨還沒賣出去，「我們小店資金不雄厚，不敢壓太多」。前幾日一位朋友來咨詢，想通過她把手中的貨出掉，也被她勸住了。

內媒記者在二手平台閒魚上隨機詢問多名回收商，清一色的回覆是「目前不收茅台」，有回收商直言已快虧到倒閉。

酒業獨立評論人肖竹青指出，茅台酒價下跌有多方面的原因。一方面，房地產業上下遊產業鏈曾是茅台消費主力，隨著行業進入深度調整期，茅台需求量減少；另一方面，在大環境影響下，消費者的消費預期也在降低。此外，社會上有巨量的茅台庫存，隨著茅台降價，恐慌情緒蔓延，收禮人群開始拋售，供應量放大，需求量減少，導致酒價進一步下跌。具體到近期，618促銷期間，互聯網平台推出「百億補貼」等活動，也在一定程度上影響了價格。

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