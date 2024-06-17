李強晤澳洲總理阿爾巴內塞 宣布對澳洲單方面免簽政策

國務院總理李強繼續澳洲訪問行程，今日（17日）與澳洲總理阿爾巴內塞會晤。雙方討論貿易關係、地區安全等問題。會後，李強同阿爾巴內塞見證雙方簽署5項文件，文件蓋涵雙邊經貿以至教育合作等。

李強指，相互尊重、求同存異對中澳關係至關重要，同時宣布將對澳洲實施單方面免簽政策。

除雙邊貿易議題外，外電報道，阿爾巴內塞表示，將向李強提出地緣政治緊張與涉及國家利益的議題，當中可能涉及在中國被判死緩的華裔作家查楊恆均。

另據新華社報道，李強早前在坎培拉集體會見澳洲國會參議院院長Sue Lines、眾議院院長Milton Dick。李強稱，中澳經濟高度互補，合作空間廣闊。希望澳洲國會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。

他表示，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易。下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中的作用十分重要。

他並指出，中澳兩國的歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話，以增進了解、消除疑慮。中方支持兩國立法機構加強交流，歡迎澳洲議員實地了解中國的發展變化，為增進彼此正確認知發揮積極作用。

路透社報道，李強今次訪問澳洲，標誌著美國的安全盟友與世界第二大經濟體之間的關係趨於穩定， 之前北京方面曾阻撓澳洲200億美元的出口，雙方並在防務問題上產生磨擦。