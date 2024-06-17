李強晤澳洲總理阿爾巴尼斯 宣布對澳洲單方面免簽政策

國務院總理李強繼續澳洲訪問行程，今日（17日）與澳洲總理阿爾巴尼斯會晤。雙方討論貿易關係、地區安全等問題。會後，李強同阿爾巴內塞共同見證雙方簽署5份合作諒解備忘錄，涵蓋貿易、氣候變化和經濟等主題。

李強表示，北京和坎培拉之間的關係已重回正軌，今次會談坦誠、深入、富有成果，達成多方面共識，並宣布將給予澳洲公民免簽入境15天待遇。

李強指，希望透過這次訪問，推動兩國全面戰略夥伴關係更加成熟、穩定、富有成果，他與阿爾巴尼斯一致同意，以符合兩國全面戰略夥伴關係的方式妥善管控分歧，中澳維持溝通協調，共同維護區域和世界的和平、穩定、繁榮，符合雙方共同利益。李強重申，沒有任何國家佔主導地位、無論大小國家都應遵循相同的規則，都有相同發言權，中澳都關心並支持太平洋島國發展，將加強溝通對話，探討助力太平洋島國發展的安排。

冀澳洲支持香港加入RCEP



李強指，中澳關係本質是互利共贏，雙方將發揮各自優勢，擴大能源礦產、新能源汽車、綠色發展、數位經濟等領域合作，推動務實合作，包括中澳共同應對氣候變遷的框架，中國將繼續提供公平、開放、非歧視的營商環境，希望澳洲支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

李強又指，中澳都主張擴大互利合作，增強兩國關係的活力與持久性，雙方將加強科技、文化、體育、教育、學術、航空、衛生、旅遊和地方等領域合作交流，中國將繼續與澳方進行大熊貓保育和研究合作，並將向阿德萊德動物園提供一對幼年大熊貓，讓它們繼續成為兩國人民友誼的橋樑。

阿爾巴尼斯形容李強的訪問具實質性，兩人進行建設性會談，強調兩國高層對話的重要性，澳中有著不同的治理模式，但需要找到在關鍵議題上合作的方法，直接對話是維持澳中穩定關係的最有效方式，能促進合作並解決分歧，同時在共同利益上取得進展。

他強調，澳洲一貫主張和平、穩定和繁榮的地區和世界的重要性，各國應尊重主權並遵守國際法尊重人權的義務。對於中方提供一對新大熊貓，以交換已在澳洲生活15年的「旺旺」和「福妮」，阿爾巴尼斯表示歡迎，相信一對新大熊貓將成為中澳的優秀小外交官。

另據新華社報道，李強早前在坎培拉集體會見澳洲國會參議院院長萊恩斯和眾議院議長迪克。李強稱，中澳經濟高度互補，合作空間廣闊。希望澳洲國會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。

他表示，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易。下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中的作用十分重要。

他並指出，中澳兩國的歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話，以增進了解、消除疑慮。中方支持兩國立法機構加強交流，歡迎澳洲議員實地了解中國的發展變化，為增進彼此正確認知發揮積極作用。