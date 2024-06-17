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內地5月70城新樓價格按月降0.7% 跌幅為逾9年半最大

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 2 小時前

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路透社根據國家統計局今日公布數據測算，內地5月70個大中城市新建商品住宅價格按月跌0.7%，跌幅為2014年10月以來最大；按年跌3.9%，為2015年6月以來最大跌幅。

國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指出，2024年5月，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、按年降幅略有擴大。

一線城市新樓價按月降0.7%

其中，一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.7%，降幅比上月擴大0.1個百分點。北京、廣州和深圳分別下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上漲0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格按月分別下降0.7%和0.8%，降幅均比上月擴大0.2個百分點。

期內，一線城市二手住宅銷售價格按月下降1.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、1.3%、1.6%和1%。二線城市二手住宅銷售價格按月下降1%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格按月下降0.9%，降幅與上月相同。

若與去年同期比較，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降3.2%，降幅比上月擴大0.7個百分點。北京、廣州和深圳分別下降1.8%、8.3%和7.4%，上海則漲4.5%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格按年分別下降3.7%和4.9%，降幅比上月分別擴大0.8個和0.7個百分點。

一線城市二手住宅銷售價格按年也跌9.3%，降幅比上月擴大0.8個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.6%、7.9%、11.4%和9.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格按年分別下降7.5%和7.3%，降幅均比上月擴大0.7個百分點。

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