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內地5月消費增3.7%勝預期 工業投資遜預期

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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國家統計局公佈，5月社會消費品零售總額按年增長3.7%，創三個月高點且超預期；規模以上工業增加值按年增長5.6%，遜預期；前5個月固定資產投資按年增長4%，略低於預期。

5月份，社會消費品零售總額39211億元，按年增長3.7%。其中，汽車以外的消費品零售額35336億元，增長4.7%。

1至5月份，社會消費品零售總額195237億元，按年增長4.1%。其中，汽車以外的消費品零售額176707億元，增長4.4%。

5月份，規模以上工業增加值按年增長5.6%。1至5月規模以上工業增加價值按年增長6.2%。

1至5月，固定資產投資按年增長4%，其中，民間投資按年增長0.1%，基礎設施投資增長5.7%，製造業投資增長9.6%，房地產開發投資則按年下降10.1%。

國家統計局表示，總的來看，5月份，經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，新動能較快成長。但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求仍不足，經濟持續回升向好仍面臨許多困難挑戰。下階段，加速建構新發展格局，著力推動高質量發展，靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，堅定不移深化改革擴大開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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