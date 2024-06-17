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MLF連續10個月持穩 人行媒體稱降息有內外雙重約束

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 1 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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人行今日（17日）縮量平價續做6月到期的MLF（中期借貸便利），連續第十個月持穩。同日，人行下屬媒體《金融時報》刊文稱，利率下調仍有空間，但面臨內外部約束。

《金融時報》文章稱，業內人士普遍認為，利率下調仍有空間，但也面臨內外部約束。今年以來，人行已多次公開發聲表示貨幣政策仍有空間，但前期政策效果還在顯現，未來也會結合形勢變化繼續做好逆周期調節。客觀來說，進一步降息面臨內外部「雙重約束」。從內部看，銀行淨息差繼續收窄。外部因素則是人民幣匯率。

上海一券商分析人士稱，上述文章提前打預防針，意指現時可能不是合適的降息時機，還要等內外部因素配合。

人行上周五公布的首5月社融規模增量累計14.8萬億元，比上年同期少2.52萬億元；5月M2按年增速減至7%的新低，M1則創下4.2%的最大降幅。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，數據反映經濟、物價延續修復和回升態勢；市場利率維持低位，實體經濟綜合融資成本穩中有降，利率環境繼續為經濟復甦提供有力支持；銀行淨息差繼續承壓，加上海外市場劇烈波動，政策需兼顧內外平衡，價格工具謹慎。

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