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內地1至5月商品房銷售額跌28% 國統局：政策效應釋放需時

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 57 分鐘前

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國家統計局公布，今年首5月，新建商品房銷售額3.57萬億元（人民幣，下同），按年跌27.9%，其中住宅銷售額跌30.5%。

期內，新建商品房銷售面積3.66億平方米，按年下降20.3%，其中住宅銷售面積跌23.6%。

首5月，房屋施工面積68.89億平方米，按年下降11.6%。其中，住宅施工面積48.16億平方米，下降12.2%。房屋新開工面積3.01億平方米，下降24.2%。其中，住宅新開工面積2.18億平方米，下降25%。

5月底，商品房待售面積7.43億平方米，按年增長15.8%。其中，住宅待售面積增長24.6%。

首5月，全國房地產開發投資4.06萬億元，按年下降10.1%；其中，住宅投資3.08萬億元，下降10.6%。房地產開發企業到位資金按年跌24.3%。

國家統計局發言人劉愛華今日在國新辦新聞發布會上表示，5月中旬以來，相關部門和地區進一步調整優化房地產政策，我國房地產市場出現了一些正面變化。政策效應的釋放還需一段時間，目前房地產市場仍在調整過程中。國務院常務會議指出，要著力推動已出台政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施，這些政策舉措的貫徹落實，下一階段將會促進房地產市場平穩健康發展。

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