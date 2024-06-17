▲ 中國海警行動升級 登臨檢查闖入仁愛礁菲律賓船隻

中國海警一日內兩度發聲，批菲律賓違背承諾，派出1艘運補船、2艘充氣艇非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送物資。中方登臨檢查並強制驅離菲船隻。

中國海警今晨公佈，今日，菲律賓1艘運補船非法闖入仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管制措施。5時59分，菲運補船無視中方多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

另一方面，菲律賓武裝部隊指，不會討論行動細節，但強調相關補給行動合法，亦在菲律賓專屬經濟區內進行，指中國海警說法誤導，菲方不會承認，批評中國海警持續採取強硬行動，加劇地區緊張。

下午，中國海警再度發聲。中國海警局新聞發言人甘羽表示，6月17日，菲律賓違背承諾，派出1艘運補船、2艘充氣艇非法闖入仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送物資。期間，菲運補船危險接近、蓄意碰撞中方正常航行的船只。中國海警對菲船艇依法採取警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等管制措施，處置合理合法、專業規范。中方再次正告菲方，任何形式的侵權挑釁都徒勞無益，中國海警全時戒備、嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國海警上週六（15日）實施新規，今次是新規後首次對菲律賓船隻採取管制措施。

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