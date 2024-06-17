分析：5月經濟數據好壞參半 房地產仍是主要拖累

內地5月經濟數據好壞參半，消費增速在五一假期消費提振下創三個月高位，但工業及投資增速均遜預期，總需求不足問題依然突出，房地產仍是主要拖累。分析師指出，前期出台的樓市寬鬆舉措未能扭轉房地產市場低迷態勢，未來宏觀政策尤其需求側仍需持續發力，夯實經濟企穩回升基礎。

國家統計局今日公佈，5月社會消費品零售總額按年增長3.7%，創三個月高點且超預期；規模以上工業增加值按年增長5.6%，遜預期；前5個月固定資產投資按年增長4%，略低於預期。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，5月經濟仍維持「冰火兩重天」。出口帶動工業增長和製造業投資顯著上行，而房地產疲弱仍影響居民消費和投資。人行上周五提及2%為中國中性利率水平，意味著降息推動國內有效需求復甦的可能性下降。未來特別國債支出有望對沖部分房地產影響，推動經濟內外平衡。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，與4月相比，5月工業生產放緩，零售銷售略有改善。高頻數據表明，6月份的經濟勢頭疲弱。房地產行業的一系列政策放鬆措施尚未提振全國範圍的購房需求。與此同時，外需似乎保持強勁，以維持工業生產增速快於零售銷售增速。

他並指，今天上午人民銀行沒有調降MLF，可能表明決策者對當前的經濟數據感到滿意，不願匆忙進入降息週期。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，有效需求不足，供需不平衡，物價水平偏低，部分行業面臨復甦困難與挑戰，房地產對內需復甦影響仍較大。

他認為，國內宏觀政策仍需要保持力度和耐心，推動宏觀政策高效落地、加快見效，促進消費、投資復甦同時，優化供給結構，促進供需平衡，物價回升。他稱，國內降准降息仍有空間，但政策需要平衡多個目標，政策工具相機而動。