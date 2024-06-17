商務部：對歐盟進口豬肉及豬副產品進行反傾銷調查（更新版）

歐盟上周三（12日）宣布對中國進口電動車加徵額外臨時關稅後，中國商務部公告，決定自2024年6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。歐盟執委會發言人指對此並不擔心，將採取適當干預措施，確保調查符合世貿組織（WTO）的所有相關規則。

西班牙農業部長Luis Planas表示，希望並期待有理解和磋商的空間，以避免對農產品和食品徵收關稅。他預計不會立即採取措施，之前中方表示調查可能持續一年多。

根據西班牙豬肉生產商協會Interporc的數據，2023年西班牙向中國出口了560,488噸豬肉產品，價值12億歐元，佔其豬肉出口總量的20.3%。西班牙則佔中國豬肉進口總量的21%。

除西班牙之外，向中國出口豬肉的其他歐盟主要供應國包括法國、丹麥和荷蘭。

商務部公告顯示，傾銷調查期間為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期間為2020年1月1日至2023年12月31日。

商務部公告指，6月6日收到中國畜牧業協會代表國內豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，要求對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷調查。

商務部初步審查，申請人相關豬肉和豬副產品的合計產量，符合《反傾銷條例》的規定，決定對歐盟的進口豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，若利害關係方不如實反映情況或提供資料，商務部可根據已獲得的事實和最佳信息作出裁定。商務部指，調查通常應明年6月17日前結束，特殊情況下可延長6個月。