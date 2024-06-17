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內地消費者謹慎對待「618購物節」 奢侈品5折清倉

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撰文： 尹航

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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內地消費者謹慎對待「618購物節」 奢侈品5折清倉

曾經火熱的內地電商「618大促」進行數年，消費者持續謹慎。為刺激消費者打開荷包，一些奢侈品品牌祭出空前折扣，以出清存貨。

一名在上海從事金融業的陳小姐在受訪時直言，去年周圍有朋友說從過去的「報復性囤貨」變成「理性囤貨」，今年更是延續這股消費感覺，今年只買隱形眼鏡和愛犬的保健品，「感覺是日常用品囤貨較多」。

從事文字相關工作的台灣青年呂小姐坦言，「只有看到本來正好要買的日用品有打折才下單」。另一名在上海從事科技業的藍先生也說，目前尚未因618買任何產品，他感嘆是「因為『窮』，今年經濟還是不太景氣」。

呂小姐還表示，整體消費市場還是受到經濟不景氣、消費降級影響，大家在花錢購物上還是會較為謹慎。「現在的各種購物節活動時間都拉好長，618活動從5月底就開始了，還分三、四波放優惠，太複雜就懶得研究了！」此外，購物節太多，大家有些疲乏。

「現在購買商品的平台變多，不只有淘寶，還有抖音、拼多多、小紅書這些平台可買。」呂小姐注意到，近來太多平台入局購物節，讓不少消費者買東西開始被分流，依賴單一購物平台已成過去式。

一名在四川工作的白領蔡小姐也稱，「說實在的今年都沒怎麼買，我都甚至快要遺忘雙11或618這件事了」，感覺「熱度過去了」。

另據彭博報道，今年618期間，為刺激中國消費者打開荷包，巴黎世家、Versace、紀梵希及Burberry等精品品牌開始在中國祭出空前折扣，甚至超過五折，希望出清未售存貨。分析指出，這凸顯在中國經濟減緩侵蝕家庭財富之際，全球精品品牌在當地市場遭遇的困境。

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