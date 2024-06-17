中澳總理會晤成果聲明：重啟戰略經濟對話

正在澳洲訪問的國務院總理李強，今日（17日）與澳洲阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會面，被視為中澳「破冰」會談，據中方公布的會晤聯合成果聲明，兩方確認計劃於2024年重啟中澳戰略經濟對話，中方又邀請澳洲領導人在雙方方便時訪華。

根據聲明，兩國領導人見證雙方簽署關於教育與研究、氣候變化、中澳戰略經濟對話和進一步促進中澳自由貿易協定實施的合作諒解備忘錄。雙方確認計劃於2024年重啟中澳戰略經濟對話。

雙方歡迎進一步增進人文交流，強調人文交流對深化雙邊關係具有重要作用。歡迎兩國直航航班數量增加，帶動更多學生、遊客、商務人士互訪。歡迎便利人員往來措施的實施，包括向商務、旅遊、探親人員互惠簽發3至5年多次入境簽證。

兩國領導人同意2025年舉行下一輪中澳總理年度會晤。中方邀請澳洲領導人在雙方方便時訪華，澳方對此表示歡迎。

中澳總理年度會晤聯合成果聲明（全文）

一、應澳洲總理阿爾巴尼斯邀請，中華人民共和國國務院總理李強於2024年6月15日至18日對澳洲進行正式訪問。李強總理訪問了阿德萊德、坎培拉和珀斯。

二、在6月17日訪問坎培拉期間，李強總理和阿爾巴尼斯總理舉行會談，共同舉行中澳總理年度會晤並共見記者。在年度會晤中，兩國領導人就中澳關係及重要國際和地區問題交換意見。

三、在中澳建立全面戰略夥伴關係10周年之際，兩國領導人重申對全面戰略夥伴關係的支持，以及成熟、穩定、建設性的雙邊關係的重要性。同雙方2023年11月發表的聯合成果聲明相一致，雙方重申1972年《中華人民共和國政府和澳洲政府關於中、澳兩國建立外交關係的聯合公報》的重要性，重申聯合公報中各自國家政策和立場，包括相互尊重、平等互利、穩定發展以及澳方一個中國政策承諾。雙方一致同意繼續發展雙邊關係，維護各自國家利益，明智管控分歧。

四、雙方肯定兩國領導人、部長和各層級官方開展定期接觸，支持雙邊關係持續穩定發展的重要性，歡迎2023年11月上一輪中澳總理年度會晤以來，雙方在關鍵雙邊對話方面取得的進展，包括2024年舉行的中澳外交與戰略對話和部長級經濟聯委會。雙方確認計劃於2024年重啟中澳戰略經濟對話。

五、雙方重申《聯合國憲章》以及世界貿易組織的重要性，同意繼續在聯合國、世界貿易組織、二十國集團、亞太經合組織、東亞峰會等多邊平台開展合作。雙方重視在《區域全面經濟夥伴關係協定》框架下的合作。

六、雙方歡迎進一步增進人文交流，強調人文交流對深化雙邊關係具有重要作用。歡迎兩國直航航班數量增加，帶動更多學生、遊客、商務人士互訪。歡迎便利人員往來措施的實施，包括向商務、旅遊、探親人員互惠簽發3至5年多次入境簽證。歡迎中澳高級別對話發揮的重要作用，計劃年內在阿德萊德舉行新一輪對話。歡迎雙方開展大熊貓保護合作。

七、兩國領導人見證雙方簽署關於教育與研究、氣候變化、中澳戰略經濟對話和進一步促進中澳自由貿易協定實施的合作諒解備忘錄，以及1981年《中澳文化合作協定》第十五個文化交流執行計劃（2024－2027年度）。

八、兩國領導人同意雙方在以下領域保持和拓展接觸：

——政治對話，包括防務戰略磋商、國防部工作會晤，以及舉行雙邊海洋事務對話首次會議。

——雙邊貿易，包括兩國領導人6月18日在珀斯出席中澳工商界首席執行官圓桌會；歡迎實施「經認證的經營者」（AEO）互認安排；推進實施《區域全面經濟夥伴關係協定》；歡迎簽署標準、計量、知識產權、競爭、食品安全等領域的合作諒解備忘錄。

——氣候變化、能源和環境，包括重啟雙邊氣候變化和能源對話，年內在澳舉辦第八次中澳氣候變化部長級對話，啟動關於土壤碳檢測和氣候智慧型農業實踐的技術合作。

——人文交流，包括拓展合作以擴大中澳之間人員往來規模，加強文化、體育、教育、創新、學術、航空、衛生、旅遊等領域交流。

——邊境執法，在雙方共同關心的禁毒、打擊跨國有組織犯罪等領域雙邊執法合作基礎上，加強合作打擊非法煙草與電子煙走私。

九、兩國領導人同意2025年舉行下一輪中澳總理年度會晤。中方邀請澳洲領導人在雙方方便時訪華，澳方對此表示歡迎。