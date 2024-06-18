  • 32°C
香港時間 : 2024618日 (二) 13:30
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福建、廣東暴雨成災多處山洪山崩 累計9死17失蹤

社會熱點

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 4 小時前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

福建、廣東近日豪雨成災，多地山洪爆發、山體滑坡。據統計，廣東梅州市已有5人死亡、15人失蹤、13人受困。福建武平縣則有4人死亡、2人失蹤。兩省累計9人死亡、17人失蹤。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室17日通報，16日開始，廣東梅州多地出現大暴雨和局部特大暴雨。其中，梅州市下轄的平遠縣泗水鎮24小時降水達369.3毫米，全市多地受災嚴重。

截至17日，梅州市平遠縣泗水鎮、仁居鎮、東石鎮、蕉嶺縣南礤鎮、梅縣區松源鎮等多處發生山洪、山體滑坡，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

廣東省省防汛防旱防風總指揮部已於17日上午10時將防汛應急響應提升至3級，並派出3架救援直升機抵達受災地區開展人員轉移和物資投放。據初步統計，目前當地已組織200餘支隊伍、9000多人投入搶險救援，省防總已調集18支搶險救援隊伍、1835人、986台裝備抵達梅州，開展搶險工作。

另據澎湃新聞報導，根據南方電網廣東電網公司指出，廣東受降雨影響而停電的用戶數共計32萬戶，截至17日下午4時，已有近6成恢復供電。

央視新聞稍早報導，福建省武平縣也因暴雨而釀洪災，截至17日上午10時，武平縣下壩、中赤、象洞、中堡等鄉鎮多處山坡地崩塌，造成4人死亡、2人失蹤。

而被譽為「客家第一祠」的福建上杭縣官田李氏大宗祠16日受到特大暴雨襲擊，發生大範圍坍塌。這座建築在中國是全國重點文物保護單位，目前還有許多有價值的文物被埋。

開啟hket App，閱讀全文
氣候暖化 山泥傾瀉 水災 福建省 暴雨 廣東省

上一篇文章

史丹佛大學物理博士考安徽鄉鎮公務員 管理基層事務

下一篇文章

內地消費者謹慎對待「618購物節」 奢侈品5折清倉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款