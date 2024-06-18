北約秘書長警告中國援俄戰事「將付出代價」

周一(6月17日）到訪華盛頓的北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg），指控中國援助俄羅斯對烏克蘭的戰事，又警告需要北京付出代價。中國早前強調在俄烏戰事中，一直致力勸和促談，不向交戰方提供武器。

斯托爾滕貝格在美國出席一個智庫活動時，指控中國在俄羅斯向烏克蘭的戰事中提供科技。他表示過去兩年，俄羅斯有九成的微電子產品來自中國，中國又努力提升俄羅斯的衛星能力。他稱，「中國正在助長歐洲自第二次世界大戰以來最大規模的武裝衝突，還同時希望與西方保持良好關係」。

斯托爾滕貝格強調，北京不能兩者兼得，長遠亦不可行；若果中國不改變做法，北約應該要讓中國付出代價，又補充成員國會持續討論可能實施的一系列制裁。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比亦表示，中國持續向俄羅斯提供軍事裝備和武器系統的零件。他表示，美國曾向中國提出有關議題，認為微電子產品協助支撐瀕臨崩潰的俄羅斯國防工業。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇早前表示，在俄烏問題上，中國一直致力於勸和促談，既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，中國不向交戰方提供武器，嚴格管控兩用物項，重申同俄羅斯的正常貿易是光明正大，符合世貿規劃和市場原則，不針對第三方。