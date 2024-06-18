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劉建超晤梅德韋傑夫 稱願密切兩黨各層級多形式互動

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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劉建超晤梅德韋傑夫 稱願密切兩黨各層級多形式互動

中共中央對外聯絡部部長劉建超昨日（17日）在符拉迪沃斯托克會見俄羅斯執政黨統一俄羅斯黨（簡稱統俄黨）主席梅德韋傑夫。劉建超表示，中國共產黨願同統俄黨密切兩黨各層級多形式互動；願同俄方加強多邊協調配合。

劉建超表示，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京的戰略引領下，中俄關係持續高水平運行。今年是中俄建交75周年。經過75年堅實積累，中俄世代友好共識和全方位合作勢頭已經匯聚成雙方不畏風雨、不斷前行的強大動力，中俄關係已經成為新型國際關係和相鄰大國關係的典范。

劉建超表示，中國共產黨願同統俄黨共同落實好兩國元首達成的重要共識，密切兩黨各層級多形式互動，就治國理政經驗、青年干部培養、基層黨建等問題開展交流互鑑，進一步加強兩黨機制化交往，為兩國各領域務實合作提供助力。中國共產黨祝賀統俄黨成功舉辦「金磚+」國際政黨論壇，願同俄方加強多邊協調配合，為促進新時代中俄關係發展貢獻更多智慧和力量。

梅德韋傑夫表示，俄方視中方為優先合作伙伴，俄中關係當前處於歷史最好時期。俄方願同中方以兩國建交75周年為契機，深化各領域交流合作，加強在金磚等機制和國際事務中的協調配合。明年是二戰勝利80周年，俄方願同中方共同舉辦相關活動，紀念俄中兩國為二戰勝利付出的巨大代價和作出的重要貢獻。中國共產黨是統俄黨在亞洲的關鍵合作伙伴。統俄黨願同中國共產黨加強高層交往，擴大青年交流，拓展干部培訓等方面合作，推動兩國關係發展。

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