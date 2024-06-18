  • 32°C
香港時間 : 2024618日 (二) 13:31
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委：堅決反對歐盟對華電動車加徵關稅 籲盡快糾正

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

國家發改委新聞發言人李超表示，歐盟對華電動汽車加徵關稅，破壞公平競爭，對此堅決反對，希望歐盟方面深思慎行， 聽取歐盟企業界的呼籲， 盡快糾正錯誤做法，盡快回到開放合作和綠色發展的正道上來。

李超表示，近年內地新能源汽車產業快速發展，出現一大批廣受國內外消費者歡迎的產品，去年新能源汽車產銷量連續九年居全球首位。今年以來，內地新能源汽車發展延續良好態勢，前5個月新能源汽車產銷量分別增長30.7%和32.5%，銷量佔全部汽車銷量比例百分之33.9%， 實踐證明內地新能源汽車產業快速發展，關鍵在於順應客觀規律、充分尊重市場競爭、堅持在開放中求發展。

她表示， 實力雄厚的企業在不斷湧現，提升產業整體發展水平， 當然亦要看到國內國際「雙循環」， 推動全球新能源汽車產業共同發展，開放帶來進步，封閉導致落後，中國汽車產業在深度參與全球產業分工合作中發展壯大， 同時並無將超大規模國內市場圈起來， 讓中國企業獨享，而是積極歡迎全球汽車企業共享中國超大規模市場紅利，包括取消新能源汽車整車製造外資股比限制，將整車進口平均關稅降至13.8%，並取消乘用車外資股比限制，在中國優質營商環境、高素質勞動力、完整産業鏈供應鏈等助力下，特斯拉、大眾、寶馬等車企紛紛在華布局投資建設電動汽車生產。

下一步發改委將會同有關方面，繼續通過政策引導、規範監管等方式, 營造公平競爭的市場環境，充分激發各類經營主體活力，推動汽車產業轉型升級和企業優化重組，提升技術創新和產業鏈配套能力， 加強國際合作，持續推動新能源汽車産業高質量發展。

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新華社：中國冀歐盟 認真重新考慮電動車關稅問題
2024/06/13
新華社：中國冀歐盟 認真重新考慮電動車關稅問題
機構料中國對歐盟反制手段有限 或瞄準農產品
2024/06/14
機構料中國對歐盟反制手段有限 或瞄準農產品
德國據報試圖阻止或降低歐盟對中國電動車關稅
2024/06/14
德國據報試圖阻止或降低歐盟對中國電動車關稅
商務部：對歐盟進口豬肉及豬副產品進行反傾銷調查（更新版）
2024/06/17
商務部：對歐盟進口豬肉及豬副產品進行反傾銷調查（更新版）

你可能感興趣

新華社：中國冀歐盟 認真重新考慮電動車關稅問題
10:41 2024/06/13
新華社：中國冀歐盟 認真重新考慮電動車關稅問題
機構料中國對歐盟反制手段有限 或瞄準農產品
10:20 2024/06/14
機構料中國對歐盟反制手段有限 或瞄準農產品
德國據報試圖阻止或降低歐盟對中國電動車關稅
13:15 2024/06/14
德國據報試圖阻止或降低歐盟對中國電動車關稅
貿易戰 中國市場 科技產品 科技戰 電動車 汽車 中華人民共和國國家發展和改革委員會 新能源 歐盟 關稅

下一篇文章

發改委：去年增發萬億元國債投資項目開工率超8成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款