發改委：堅決反對歐盟對華電動車加徵關稅 籲盡快糾正

國家發改委新聞發言人李超表示，歐盟對華電動汽車加徵關稅，破壞公平競爭，對此堅決反對，希望歐盟方面深思慎行， 聽取歐盟企業界的呼籲， 盡快糾正錯誤做法，盡快回到開放合作和綠色發展的正道上來。

李超表示，近年內地新能源汽車產業快速發展，出現一大批廣受國內外消費者歡迎的產品，去年新能源汽車產銷量連續九年居全球首位。今年以來，內地新能源汽車發展延續良好態勢，前5個月新能源汽車產銷量分別增長30.7%和32.5%，銷量佔全部汽車銷量比例百分之33.9%， 實踐證明內地新能源汽車產業快速發展，關鍵在於順應客觀規律、充分尊重市場競爭、堅持在開放中求發展。

她表示， 實力雄厚的企業在不斷湧現，提升產業整體發展水平， 當然亦要看到國內國際「雙循環」， 推動全球新能源汽車產業共同發展，開放帶來進步，封閉導致落後，中國汽車產業在深度參與全球產業分工合作中發展壯大， 同時並無將超大規模國內市場圈起來， 讓中國企業獨享，而是積極歡迎全球汽車企業共享中國超大規模市場紅利，包括取消新能源汽車整車製造外資股比限制，將整車進口平均關稅降至13.8%，並取消乘用車外資股比限制，在中國優質營商環境、高素質勞動力、完整産業鏈供應鏈等助力下，特斯拉、大眾、寶馬等車企紛紛在華布局投資建設電動汽車生產。

下一步發改委將會同有關方面，繼續通過政策引導、規範監管等方式, 營造公平競爭的市場環境，充分激發各類經營主體活力，推動汽車產業轉型升級和企業優化重組，提升技術創新和產業鏈配套能力， 加強國際合作，持續推動新能源汽車産業高質量發展。