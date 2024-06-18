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史丹佛大學物理博士考取安徽鄉鎮公務員 引熱議

社會熱點

撰文： 尹航

發布時間： 8 小時前

最後更新： 5 小時前

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史丹佛大學物理博士考安徽鄉鎮公務員 管理基層事務

內地年輕人中流傳一句話，「宇宙的盡頭是考公（務員）」。近日，安徽宿州公示，擬錄用一名史丹佛大學博士為所轄縣鄉鎮公務員，引發熱議。

據宿州市2024年度考試錄用公務員擬錄用人員公示（第二批），公示名單中擁有博士學位的考生蘇朕來自世界頂尖學府史丹佛大學，其報考的是宿州市下轄的靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理職位。

招考信息顯示，代碼為040167的職位共招聘2人，靈璧縣下轄的韋集鎮和向陽鎮各招錄一名，錄用後考生按總成績排名選擇崗位，將從事公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等基層綜合管理工作。報考要求中明確該崗位面向本市戶籍人員，錄用後需簽訂5年不得流出本鄉鎮的協議。此前宿州市公務員局公布的考試成績表顯示，報考該職位的6名考生中，蘇朕的筆試、面試、總分成績均位列第一。

兩會2024 | 政協委員建議取消公務員35歲門檻

經查，蘇朕本科就讀於中國科學技術大學物理學院，曾獲得第35屆郭沫若獎學金。

#斯坦福大學博士擬被錄取為鄉鎮公務員# 登上微博熱搜。有人認為，名校海歸博士考取鄉鎮公務員說明現時就業環境太差。亦有人指出，只要有心為人民服務，為民造福就好。

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