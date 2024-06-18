▲ 便利港澳投資者 不到深圳也能一站式注冊深圳公司

深圳市市場監督管理局日前對商事登記服務進行創新優化，進一步拓寬港澳投資者領取營業執照的渠道，讓他們足不出港澳就可「一站式」注冊深圳公司。

據《深圳特區報》，深圳市升級優化登記注冊智慧終端，港澳投資人可以通過持有港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、外國人永久居留身份證、港澳居民居住證或台灣居民居住證等證件實現自助領取營業執照。蘇小姐在香港通過智慧終端輕松領取深圳公司的營業執照，她說，「這次升級真的太好了！在家附近的自助網點就能拿到營業執照，全程不到10分鐘，給深圳政府點贊！」

據深圳市企業注冊局負責人介紹，過去，港澳投資者領取營業執照需親自到深圳辦證窗口辦理，耗時費力。自2022年以來，市場監督管理局先後將智慧終端部署在港澳地區，邁出了跨境發照的第一步。本次升級，完善了支持的證照類型和領取渠道，覆蓋更多身份證件類型，可選擇深圳市內和港澳地區共計100多台登記注冊智慧終端自助領取營業執照。

據悉，深圳市場監管局堅持主動牽引大灣區多位一體商事登記的國際化改革，在灣區「軟聯通」方面取得多項創新成果。例如：通過在全國首創音視頻雙錄對境外投資者開展實名登記，推動深港澳經營主體登記注冊信息共享。實現公證文書在線查詢與電子化跨境流轉等措施，實現外資全流程辦理，且通過「開辦一窗通」，營業執照、稅務、社保、公積金、水電開戶預約等可以「合並辦結」。創新「深港澳通注冊易」服務，委托在港澳的合作銀行，為投資者提供深圳商事登記、商務備案等「一站式」服務，目前，中國銀行、建設銀行、工商銀行、招商銀行、南洋商業銀行、創興銀行、華夏銀行等均可提供相關服務。

大灣區「最長地鐵」 廣東城際「四線」今貫通運營