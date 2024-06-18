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多地稅務倒查30年？國稅總局：沒有該安排

經濟脈搏

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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對於部分地區發生稅務部門針對企業納稅問題「倒查30年」及要求企業補稅的情況，國稅總局有關部門負責人回應表示，稅務部門沒有組織進行全國性、產業性、集中性的稅務檢查，也沒有倒查20年、30年的安排。

負責人指，近期反映的有關查稅補稅，有的是對企業以前年度欠稅按程序進行催繳，有的是對企業存在的稅收政策適用風險按程序予以提示告知，均屬稅務部門例行的依法依規正常履職行為。

負責人並指，稅務部門一貫堅守保經營主體就是保經濟稅源的理念，堅決落實稅費優惠政策，嚴格防範和查處違規徵稅收費行為，積極助力各類經營主體健康規範發展。加強稅務監管也是稅務部門的法定職責。將持續優化稅務執法方式，並著力推動精準監管、精確執法，重點打擊偷逃抗騙稅等違法犯罪行為，為守法企業營造公平競爭的稅收營商環境。

內媒 《澎湃新聞》早前報道稱，近期除博匯股份(深：300839)和維維股份(滬：600300)被追繳稅款外，今年以來，包括順灝股份(深：002565)、北大醫藥(深：000788)、藏格礦業(深：000408）、華林證券(深：002945)、聯建光電(深：300269)等公司都曾發布補繳稅款的公告。

據上述公告，企業被追繳稅款的原因不盡相同，包括政策變化、少計稅、未按規定申報、對政策理解存在偏差等。被追繳的稅費種類包括消費稅、企業所得稅、增值稅、城市維護建設稅等。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，要求企業補繳稅費可能是因為地方政府的財政困窘。

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中國市場 稅務 消費稅

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