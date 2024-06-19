美官員據報再訪荷蘭日本 要求加大限制中國獲取高端芯片

路透社引述消息人士稱，美國一位官員在與荷蘭政府官員會晤後前往日本，試圖推動盟國進一步打擊中國生產尖端半導體的能力。

美國出口政策主管Alan Estevez再次試圖在三國於2023年達成的協議基礎上，阻止中國獲得可使其軍事現代化的芯片製造設備。

美國於2022年首次對Nvidia（英偉達）和Lam Research（科林研發）等公司向中國出口先進芯片和芯片製造設備實施全面限制。為了與美國的政策保持一致，去年7月，日本半導體出口管制新規生效，限制23種半導體製造設備出口。隨後，荷蘭政府開始管控ASML（阿斯麥）向中國出口深紫外光（DUV）半導體設備。

而美國則對向少數幾家中國工廠出口其他DUV設備實施限制，聲稱由於ASML的系統包含美國的零部件，因此美國擁有管轄權。

上述知情人士表示，華盛頓目前正在與盟國商談將另外11家中國芯片製造工廠列入限制名單。該人士說，目前名單上有五家工廠，包括中國最大的芯片製造商中芯國際。該人士還表示，美國希望控制更多的芯片製造設備。

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