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人行潘功勝：可考慮以某個短期操作利率 為主要政策利率

經濟脈搏

發布時間： 2 小時前

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外界關注中國是否會降準降息。人行行長潘功勝今日（19日）表示，未來可考慮明確以人行的某個短期操作利率為主要政策利率。他還指，需要研究納入M1統計范圍，更好反映貨幣供應的真實情況。

著重提高LPR報價質量 更真實反映貸款市場利率水平

潘功勝今日在2024陸家嘴論壇上表示，未來可考慮明確以人行的某個短期操作利率為主要政策利率，目前看，7天期逆回購操作利率已基本承擔了這個功能。其他期限貨幣政策工具的利率可淡化政策利率的色彩，逐步理順由短及長的傳導關系。

同時，持續改革完善貸款市場報價利率（LPR），針對部分報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率的問題，著重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。

官媒：三季度貨幣政策再發力 有空間降準降息

他說，目前，中國的利率走廊已初步成形，上廊是常備借貸便利（SLF）利率，下廊是超額存款準備金利率，總體上寬度比較大。這有利於充分發揮市場定價的作用，保持足夠的彈性和靈活性。從近段時間貨幣市場利率走勢看，市場利率已經能夠圍繞政策利率中樞平穩運行，波動區間明顯收窄。如果未來考慮更大程度發揮利率調控作用，需要也有條件給市場傳遞更加清晰的利率調控目標信號，讓市場心裡更托底。除了前述需要明確主要政策利率外，可能還需要配合適度收窄利率走廊的寬度。

需考慮完善貨幣供應量的統計口徑

另外，上週公佈的廣義貨幣（M2）和狹義貨幣（M1）和新增貸款等疲弱，引發關注。潘功勝說，從信貸結構發生的變化看，當前近250萬億元的貸款餘額中，房地產、地方融資平台貸款佔比很大，這一塊不僅不再增長，反而還在下降。剩下的其他貸款要先填補上這個下降的部分，才能表現為增量，全部信貸增速要像過去一樣保持在10%以上是很難的。 

他說，從貨幣供應量的統計看，也需要適應形勢變化不斷完善。中國M1統計口徑是在30年前確立的，隨著金融服務便利化、金融市場和移動支付等金融創新迅速發展，符合貨幣供應量特別是M1統計定義的金融產品范疇發生了重大演變，需要考慮對貨幣供應量的統計口徑進行動態完善。個人活期存款以及一些流動性很高甚至直接有支付功能的金融產品，從貨幣功能的角度看，需要研究納入M1統計范圍，更好反映貨幣供應的真實情況。未來還可以繼續優化貨幣政策中間變量，逐步淡化對數量目標的關注。

內地5月消費增3.7%勝預期 工業投資遜預期

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