外電稱中國似乎容忍人民幣走軟 或暗示利率下調

據路透社報道，外匯政策方面出現的跡象表明，中國可能很快會放棄不願放鬆貨幣政策的態度。從最新的經濟數據來看，大範圍降息來得越快越好。

儘管美指再次下滑，人行今日（19日）將人民幣對美元的中間價設在7.1159，意外升高。為抑制美元走勢對人民幣中間價影響而進行的調整似乎再次減弱，從而允許中間價上升。

市場認為，人行可能會允許人民幣更加漸進地走貶。這支持了利用套利交易效應的美元兌人民幣多倉，儘管該貨幣對一直徘徊在日線交易區間的頂部，限制了現匯漲勢。

人行潘功勝：可考慮以某個短期操作利率 為主要政策利率

報道稱，中國的經濟復甦勢頭正在減弱，工業產出和消費者通脹數據不及預期，而生產者價格仍在下滑。如果不採取進一步的刺激措施，房地產行業不穩定的復甦有可能使整體經濟在更長時間內陷入低迷。

另外，6月貸款市場報價利率（LPR）將在明日（20日）公布，如果與抵押貸款掛鉤的五年期LPR利率下調，即使更廣泛的一年期LPR利率可能保持不變，也算是不小的驚喜。

人行：將強化預期引導 堅決防範匯率超調

另一方面，人行行長潘功勝今日在陸家嘴論壇上表示，人民幣匯率在複雜的形勢下保持了基本穩定。今年主要發達經濟體貨幣政策轉向的時點不斷調整，中美利差保持在相對高位，人行堅持市場在匯率形成機制中的決定性作用，但同時將強化預期引導，堅決防範匯率超調。

人行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新亦表示，未來中國外匯市場有基礎有條件保持穩定運行，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。