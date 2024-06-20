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美菲外長通話 布林肯批中國破壞南海和平穩定

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 10 小時前

最後更新： 3 小時前

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布林肯批中國破壞南海和平穩定。

中菲在南海的衝突升級，美國國務卿布林肯周三（19日）與菲律賓外長通話，批評中國中國破壞地區和平穩定，並重申對菲律賓的共同防衝承諾。

美國國務院的聲明指，布林肯和菲外長馬納羅的通話是在「中國於6月17日採取危險且不負責任的行動，阻止菲律賓在南中國海執行合法海上行動」之後進行的，布林肯在電話中強調，中國的行為破壞了區域和平與穩定，也強調美國根據《美菲共同防禦條約》對菲律賓的堅定承諾。

中國海警及菲律賓海軍船隻當天在仁愛礁附近發生海域碰撞，雙方隨後爆發肢體衝突，菲律賓一方據稱有7人受傷，其中1人被用刀斬斷手指，船隻及槍械一度被扣留。中國方面則指菲方船隻執意闖入仁愛礁，以不專業的方式故意危險地接近中國船隻，迫使其採取管控措施，包括登船檢查和強制驅逐。

這是中國的《海警機構行政執法程序規定》於6月15日生效、允許扣押非法闖入中國領海的外國船隻及人士以來，與菲律賓發生的最嚴重的衝突。

有外交官及分析人士認為，菲律賓對與中國在南海的紛爭上改變政策，藉對外公開中國行徑及深化與美國軍事結盟，並限制前者讓事態升級的能力。

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地緣政治 外交 軍事 美國 菲律賓 中國 南中國海

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