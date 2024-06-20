【神州快訊】沙育超：聚焦美好生活需要 助力黑龍江「老字號」煥發新活力

「老字號」是時代發展的印記，是產品內涵的高度濃縮，是企業核心競爭力的體現。在不少人心中，「老字號」代表着歷史傳承與文化積澱，是記憶、是情懷，也是鄉愁。但隨着經濟社會的快速發展，全國各地很多的「老字號」企業未能跟上時代發展步伐。

頂層謀劃部署 促進「老字號」高質量發展

2016年5月，習近平總書記視察黑龍江時強調，要做好「老字號」改造升級工作，讓老樹發出新枝。中共中央、國務院出台《關於全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》，商務部等8部門聯合印發《關於促進老字號創新發展的意見》，從加大「老字號」保護力度、健全「老字號」傳承體系等方面提出多項意見。黑龍江也出台《關於改造升級「老字號」企業的若干意見》、「工業振興20條政策措施」、「振興發展民營經濟45條」。2023年9月，習近平總書記視察黑龍江期間發表重要講話，為新時代龍江全面振興擘畫宏偉藍圖，明確戰略定位，指明發展方向，賦予維護國家五大安全、建好建強「三基地一屏障一高地」的重要使命任務，要求黑龍江發展數字經濟、生物經濟、冰雪經濟、現代物流、創意設計等重點產業，加快構建現代化產業體系。

長期以來，黑龍江的秋林、世一堂、老鼎豐、正陽河、華梅、馬迭爾等一批「老字號」品牌做成了大產業、打開了大市場。黑龍江省政協委員，省工商聯黨組成員、直屬商會黨委書記沙育超表示，面對新市場、新業態和新消費群體，「老字號」企業應緊緊圍繞人民美好生活需要，深刻理解中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展，挖掘自身底蘊，保持品牌活力，準確把握數字經濟發展的時代脈搏，擁抱新興技術，增強創新動能、機遇意識，跟上時代步伐，在守正中創新、發揚好傳統特色的基礎上融入新的消費場景，煥發新活力，進一步提升「老字號」文化內涵和供給品質，努力實現高質量發展。

擦亮「金字招牌」 革故鼎新擁抱發展機遇

面對歷史悠久、質量上乘、經營管理確有困難的「老字號」企業和品牌，沙育超建議有關部門需深入調查研究，有針對性地給予必要的幫助和支持。一是要堅定「老字號」文化自信。每個「老字號」背後都凝結着幾代民族工商業者共同的精神文化。必須引導「老字號」在核心文化層面凝聚共識，樹立起「老字號」高質量發展的精神旗幟。二是構築「老字號」發展護城河。質量是「老字號」品牌的生命，「老字號」要建立現代企業管理制度，升級營銷模式，在新科技條件下，圍繞百姓消費理念研發設計產品和服務。

三是以數字經濟為「老字號」賦能。加大數據要素在生產經營中的投入，發揮數字經濟助力「老字號」創新增量器作用，實現高水平數實融合。四是提升品牌塑造和保護能力。建立「老字號」信息化管理系統，「老字號」知識產權侵權案件快速維權通道和商標預警制度等。

五是實施「老字號」質量品牌戰略。支持黑龍江民營企業不斷優化產品結構、提高「老字號」產品質量、提升品牌價值，參與國際、國家、行業和地方標準的制定修訂，培育一批在全國乃至全球有影響力的知名企業和「老字號」品牌。

（特約）