中間價創七個月低 在岸人民幣跌破7.26

人民幣兌美元中間價周四（20日）調低33點子至7.1192，創去年11月23日來新低，在岸價（CNY）早段跌破7.26關口，至收市報7.2605，較上日下跌35點子；離岸價（CNH）失守7.28，截至發稿報7.2860。人行放寬對中間價的控制引發市場猜測，普遍認為人民幣短期內仍會繼續走低，但不會大幅貶值。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰向路透社表示，6月美聯儲會後聲明偏鷹派，料美國短期內降息無望，人行不降息也很難維持人民幣不貶值，「這兩天中間價有點引導貶值的意思」。一名外資行交易員指出，前一天人民幣即期和中間價下限非常接近，「如果中間價不鬆一點，今日匯價可能就直接『跌停』了」。

渣打銀行劉潔認為，確有跡象表明人央可能略微放寬中間價的下限，但不能認為中間價變動等同外匯政策立場出現變化。人行在可預計的未來將保持匯率穩定，放鬆外匯管理的目的，只是為了在分紅購匯需求增加情況下減少供需失衡。她預計三季度人民幣將繼續受壓，可能測試7.3關口，但不會偏離太多。

本周稍早有消息指，因應近期經濟數據未如理想，北京或放棄不放鬆貨幣政策的態度，允許人民幣漸進式貶值。外管局隨即表態，強調官方堅決防止匯率「超調」。有分析師指，人行正推動匯率貶值，要說政策改變仍為時尚早。允許匯率貶值或有利於某些經濟領域，卻會對外國投資者情緒帶來負面影響。