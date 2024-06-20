  • 31°C
香港時間 : 2024620日 (四) 19:27
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國情報機關：中國對拜登與特朗普無明顯偏好

國情動向

發布時間： 9 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

美國情報機關指中國對拜登與特朗普無明顯偏好。

美國情報機關指出，中國領導人對美國大選的兩位候選人並無明顯偏好，認為不管是現任總統拜登還是特朗普贏得大選，對中國而言也幾乎沒有好處。

彭博社引述美國官員指，在下周美國總統競選的第一場辯論之前，情報機關經過評估認為，中國對兩位候選人沒有明顯偏好。這表明北京官員與華盛頓官員一樣認為，盡管近期增加了旨在管理雙方分歧的高層會議，但中美關係將繼續沿著長期下滑的軌道發展。近年來，兩國在科技到人權等各個方面都發生衝突。

有要求匿名的中國官員表達類似看法，透露北京方面認為，兩位總統候選人都有意遏制中國並破壞其崛起進程。特朗普第二個任期的特點可能是挑釁性言論、不可預測的政策制定以及重新推行反華措施。但同時，特朗普的美國優先議程，可能會削弱華盛頓與其盟友的關係，為北京打開機遇。

另外，特朗普也可能比拜登更願意達成交易，這表明中國如同意在貿易問題上讓步，可能為美國在台灣等敏感問題上讓步開闢道路。

王於拜登，中國最關心的問題是他可能會推動加強區域夥伴關係，例如美英澳的三邊安全夥伴關係（AUKUS）。

開啟hket App，閱讀全文
外交 拜登 特朗普 美國 中國 總統大選 中美關係

上一篇文章

歐盟中國商會：反補貼調查打擊中國車企在歐投資信心

下一篇文章

美菲外長通話 布林肯批中國破壞南海和平穩定
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款