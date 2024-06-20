美國情報機關：中國對拜登與特朗普無明顯偏好

▲ 美國情報機關指中國對拜登與特朗普無明顯偏好。

美國情報機關指出，中國領導人對美國大選的兩位候選人並無明顯偏好，認為不管是現任總統拜登還是特朗普贏得大選，對中國而言也幾乎沒有好處。

彭博社引述美國官員指，在下周美國總統競選的第一場辯論之前，情報機關經過評估認為，中國對兩位候選人沒有明顯偏好。這表明北京官員與華盛頓官員一樣認為，盡管近期增加了旨在管理雙方分歧的高層會議，但中美關係將繼續沿著長期下滑的軌道發展。近年來，兩國在科技到人權等各個方面都發生衝突。

有要求匿名的中國官員表達類似看法，透露北京方面認為，兩位總統候選人都有意遏制中國並破壞其崛起進程。特朗普第二個任期的特點可能是挑釁性言論、不可預測的政策制定以及重新推行反華措施。但同時，特朗普的美國優先議程，可能會削弱華盛頓與其盟友的關係，為北京打開機遇。

另外，特朗普也可能比拜登更願意達成交易，這表明中國如同意在貿易問題上讓步，可能為美國在台灣等敏感問題上讓步開闢道路。

王於拜登，中國最關心的問題是他可能會推動加強區域夥伴關係，例如美英澳的三邊安全夥伴關係（AUKUS）。