歐盟中國商會：反補貼調查打擊中國車企在歐投資信心

▲ 歐盟中國商會指反補貼調查打擊中國車企在歐投資信心。

歐盟中國商會發表報告指，歐盟擬開徵的臨時反補貼稅，使中國新能源汽車企業在歐洲的銷量、聲譽受到負面影響，同時損害了中國車企在歐投資信心。

周三（19日）發表的《綠動歐洲：中國新能源汽車企業在歐發展報告》指，自反補貼調查以來，有73%和67%的受訪中國企業表示調查對其歐洲市場銷量和品牌聲譽產生負面影響；83%企業的歐洲合作夥伴表達了對合作的擔憂，各類經銷商、租賃公司開展合作的積極性、配合度明顯降低； 82%企業表示對歐投資信心有所下降；72%企業表示其歐洲本地僱員對工作前景表示擔憂。多數企業認為，反補貼稅將給歐盟塑造良好的綠色經濟發展環境帶來負面影響。

同時，盡管面臨重重挑戰，多數的受訪中國企業仍將致力於「在歐洲、為歐洲」的堅定承諾，67%企業表示歐洲市場對其全球佈局的重要性不變，將持續深耕歐洲市場，60%以上企業對未來5年內在歐洲建廠持開放態度。此外，多數中國新能源汽車及相關企業透露2024年在歐洲有員工進一步招聘計劃。

報告指，中國新能源汽車競爭優勢得益於開放競爭的市場環境，中國車企在擴大開放中捉住綠色轉型機遇，搶佔汽車電動化智能化先機。業界強烈呼籲中歐加強對話協商，妥處關切分歧；希冀中歐汽車領域企業加強合作，共同做大中歐及全球電動汽車市場蛋糕，為世界綠色經濟轉型作出切實貢獻。