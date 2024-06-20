李強出席中馬商界午宴 冀企業繼續深耕兩國市場

▲ 李強出席中馬商界午宴。

訪問馬來西亞最後一天，國務院總理李強周四（20日）與大馬總理安華出席工商界午餐會，李強表示，希望雙方企業繼續深耕兩國市場，發掘貿易增長潛力。

雙方隨後發表聯合聲明，中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。

李強在午餐會上致辭表示，中馬建交50年來，經貿合作一直在兩國關係中發揮著十分重要的作用。近年來，中馬經貿合作規模快速增長，領域不斷拓寬，質量持續提升，展現出欣欣向榮的蓬勃態勢。中方願同馬方加快落實各項合作協議，共同推進好重大項目，並為雙方提供更多合作增長點、互利共贏點。

廣大企業作為中馬經貿合作的主力軍，希望雙方企業繼續深耕兩國市場，用好用足《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），不斷發掘貿易增長潛力，努力釋放投資合作動能，做互惠互利的踐行者；積極拓展綠色發展、數字經濟等新興領域合作，做好人工智能、生命科學等未來產業布局，優化各類創新要素配置。

安華表示，中國是一個包容友善、能夠理解不同文化的國家。馬中始終堅持相互尊重、相互學習，雙方合作互惠互利。馬方堅定致力於深化馬中友好關係，願同中方通過對話進一步增進相互理解，深化貿易、投資、科技、教育等領域合作。