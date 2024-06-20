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商務部：歐盟籍調查向中國車企索取技術及客戶信息

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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商務部指歐盟籍調查向中國車企索取技術及客戶信息。

中歐車企本周稍早在商務部舉行閉門會議，商務部周四（20日）表示，據企業反映，歐盟在反補貼調查期間以「不利裁決」要脅中國車企提供工藝技術、供應鏈佈局、銷售渠道等遠超調查所需的信息，有關做法缺乏事實和法律基礎。中方對此堅決反對，將採取一切必要措施堅定捍衛中國企業的合法權利。

商務部發言人表示，歐盟委員會在反補貼調查中索取中國電動汽車及電池企業生產經營、發展規劃、技術工藝、產品配方等方面的大量信息，比如要求企業詳細提供電池成份和配方，電動汽車生產成本、所有電動汽車零部件和原材料逐筆採購信息、銷售渠道和定價方式、在歐客戶信息、供應鏈布局信息等。

歐方搜集信息的種類、範圍和數量前所未有，遠超反補貼調查所需。歐委會在調查過程中多次稱不合作就將面臨不利裁決結果，強制要求企業提供上述信息，在中國企業盡最大可能配合調查提供信息後，歐委會仍無端指責中國企業未充分合作，對企業裁決懲罰性高額稅率。

發言人批評歐方有關做法缺乏事實和法律基礎，罔顧世貿組織規則，破壞公平競爭，破壞全球綠色轉型和開放合作，中方將採取必要措施捍衛企業權利。

發言人又透露正對歐盟白蘭地所展開的反傾銷調查，稱立案後有140多家歐盟企業和行業協會登記應訴，近120家歐盟企業正式提交了答卷。立案後中方調查機關根據世貿組織規則和國內法律規定開展調查，目前已經完成登記應訴、抽樣、問卷發放和答卷回收等調查程序，將根據調查結果依法依規作出裁決。

中國企業呼籲北京嚴厲反制

有央視背景的自媒體「玉淵譚天」此前披露，在該個閉門會議上，有中國企業請求政府對歐盟採取最嚴厲的反制措施，建議在世貿組織規則允許範圍內，針對自歐盟成員國進口的大排量汽油車實施更高的暫定關稅，進口關稅最高可提升到25%，並形容該做法符合綠色低碳發展目標。

商務部周四的表態，被外界視為是準備向歐盟進口汽車採取行動的暗示。

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