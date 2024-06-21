美司法部據報擬起訴TikTok侵犯兒童隱私

據彭博報道，美國司法部準備在今年晚些時候代表聯邦貿易委員會（FTC）對TikTok提起消費者保護訴訟，指控其侵犯兒童隱私權。

報道稱，司法部計劃放棄起訴的一部分內容，即TikTok欺騙了美國消費者，沒有告知他們其母公司在中國的員工可以接觸到他們的個人和財務信息。

另一方面，TikTok和其中國母公司字節跳動，促請美國上訴法院阻止華府禁制TikTok的法例在明年1月19日生效，否則TikTok將無可避免地關閉美國業務。

美國總統拜登今年4月簽署的法律規定，字節跳動須在明年1月19日之前剝離TikTok在美國的資產，否則就禁用TikTok。字節表示，從技術、商業或法律上講，剝離都是不可能的。

字節跳動和TikTok在請求法院廢除該法律時表示，這項法律徹底背離了美國倡導開放的互聯網的傳統，開創了一個危險的先例，允許政治分支針對不受歡迎的言論平台，迫使其出售或關閉。

為阻止該應用被禁而提起訴訟的一群TikTok用戶的律師表示，這項法律將侵犯用戶的言論自由權利。他們在周四公布的一份文件中稱，顯然不會有迫在眉睫的國家安全風險，因為該法律「允許TikTok在今年剩餘時間內繼續運營--包括大選期間--而簽署該法案的總統表示，此次大選對我們的民主制度至關重要」。

TikTok鬆一口氣？澳洲稱不存在明顯違反隱私法的情形



