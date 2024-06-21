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安徽黃山洪水過膝 緊急轉移安置過萬人

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撰文： 尹航

發布時間： 3 小時前

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近期內地多地受暴雨侵襲，安徽黃山市河水暴漲、部分區域積水嚴重，網傳圖片顯示，洪水進入民居，高度在成年男性的膝蓋位置。黃山市啟動Ⅲ級救災應急響應，緊急轉移安置群眾10976人。

6月18日20時起，黃山市出現持續強降雨天氣過程，並伴有雷雨大風等強對流天氣，其中6月19日20時至20日23時，全市平均雨量176.4毫米，最大雨量點達405.7毫米，導致河水暴漲、部分區域積水嚴重，引發樹木倒伏、邊坡塌方等次生災害。

截至6月20日23時30分，黃山市受災人口17.9萬，農作物受災面積1.04萬餘公頃，倒塌房屋27戶55間，嚴重損壞房屋46戶76間，一般損壞房屋546戶794間，造成直接經濟損失超5億元人民幣。

另外，黃山市境內國省干線公路因災阻斷9條、農村公路阻斷41條，造成170條客運、公交線路停運，所有水運企業停運、公益渡口停渡。當地疏散營救遇險被困群眾2400餘人，緊急轉移安置群眾10976人。

在黃山市下屬的歙縣，全縣24座水庫共有20座超汛限水位，28個鄉鎮出現洪災，縣城發生多處內澇。歙縣電網停運307個台區，11個鄉鎮、72個村莊移動信號中斷。

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