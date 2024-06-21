▲ 滬指失守3000點 大摩料A股短期維持震盪

今日（21日）A股三大指數全線下跌，截至收市，滬指報2998點，跌0.24%；深成指報9064點，跌0.04%；創指報1755點，跌0.39%。大摩預計A股短期維持震盪。

早盤滬深股指一度轉漲，但缺乏成交量的配合，兩市重返跌勢。午後兩市出現回暖，滬指一度收復3000點關口，尾盤再度下跌。

板塊方面，水利、基建板塊領漲，CRO、光伏、數字貨幣、黃金、新能源車、生物科技概念股活躍；教育、白酒、煤炭、航運跌幅靠前，光刻機、先進封裝、固態電池、機器人、PEEK材料題材回調。

Wind統計顯示，兩市及北交所共2383家上漲，2684家下跌，平盤有295家。兩市成交6193億元（人民幣，下同），較前日減少1048億元。其中，滬市成交2803億元，深市成交3393億元。

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方正證券認為，3000點關口盤中失守在所難免，不破不立，但能否破而後立，就是要看市場信心能夠修復，滬深兩市成交量能否重新釋放，「國家隊」能否資金流入，金融穩定基金能否推出。否則，A股僅存結構性行情，難有系統性行情。

大摩稱，儘管A股市場情緒略有回升，但4至5月份宏觀數據好壞不一，再次證明宏觀面的壓力依然存在，通縮風險依然揮之不去。

大摩指出，中國決策層下半年或將加快實施已宣布的財政支持措施，包括5000億元科技創新和技術改造再貸款，以及3000億元保障性住房再貸款等。建議投資者密切關注後續政策，這對於維持市場情緒至關重要，若後續政策行動未能奏效，可能令投資者感到失望。

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