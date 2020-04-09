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【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟

社會熱點 17:27 2020/04/09

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疫情當頭，內地「五一」假期怎麼放備受關注，內地公布，今年「五一」勞動節連休5天，是10年來最長的五一假期。

內地今年勞動節放假安排為：5月1日至5日放假調休，共5天。 4月26日（周日）、5月9日（周六）上班。

鼓勵民眾出門放鬆 拉動消費

上海熱線報道，之所以今年五一假期長達5天，原因是要促進國內旅遊業復甦、拉動消費。

報道指出，內地在疫情傳播高峰時暫時關閉各地景點，旅遊消費行業受到極大的衝擊。不過，全國疫情基本收尾，武漢全面解封，各地景點也陸續正常營業。報道指，調漲勞動節5天小長假，是鼓勵民眾出門放鬆，也能拉動消費。

此前，國務院在3月13日已發布過2020年節假日放假通知，其中五一放假安排與上述時間相同。中國旅遊研究院院長戴斌接受內媒訪問表示，因為疫情影響，公眾有諸多的猜測，有關部門因此再重新把這則消息發布出來，回應社會關切。

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另據《北京商報》報道，中國剛剛經歷了清明小長假這場復工期首場「測試賽」，不少業內人士認為，作為「五一」旅遊高峰前的小高潮，清明出遊意願回暖超出預期。但同時部分景區也出現了現場導流、疏散工作不完善等情況，因此，如何在景區開放的同時，做好導流等防疫工作，為「五一」黃金周備戰，成為旅遊業者面對的新課題。

如何防疫導流 考驗景區管理

報道引述浙江工商大學旅遊與城鄉規劃學院副教授喬光輝稱，中國景區內的健康及分流管理等問題一直存在，疫情進一步「放大」了這一現象。 「遊客的旅遊意願逐漸恢復，再疊加假期及優惠活動，很可能會出現客流量高峰。因此，對於景區來說，進一步加強相關管理成為關鍵。」

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責任編輯：蒯宇澄

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