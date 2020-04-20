【孫力軍被查】孫力軍曾任公安部港澳台辦主任 被視為維穩工作的幕後軍師

中紀委、國家監察委昨晚突然宣佈，公安部副部長兼該部港澳台辦主任孫力軍，涉嚴重違紀違法遭查。消息震撼海內外，因他曾任公安部國內安全保衞局局長，中央610辦主任，以及公安部港澳台辦主任，被視為處理中國維穩工作的幕後軍師之一。分析認為，孫力軍已被視為與周永康孟宏偉同級的「大老虎」。

公安部國內安全保衞局一直是具爭議的部門，主力負責處理「維穩」工作。多名中國異見人士曾稱國保支隊有不遵循通常法律程序的行為，而2015年「7.09大抓捕」案就在他掌管國內安全保衞局時發生。

中央610辦公室則是聽令中共中央的處理邪教部門，主責協調各機關鎮壓法輪功，還會處理家庭教會基督徒、佛教徒和其他宗教或靈修團體等問題，然而這些工作一直都較隱秘。

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此外，他也曾擔任公安部港澳台辦主任，在任期閒香港發生反修例運動，又曾在2017年12月，代表公安部與港府保安局長李家超一道，簽署內地與香港「關於採取刑事強制措施及刑事檢控通報機制安排」文件。

由於他被視為處理中國「維穩」工作的幕後軍師之一，加上2月19日孫還以公安部領導的身份，在武漢市和湖北省委書記應勇、武漢市委書記王忠林一起，督查收治新冠肺炎患者情況，並提出公安部門要「全力維護社會穩定」，「打好武漢保衞戰」，因此其被查消息震撼海內外。

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而在中紀委發公告後的近四小時，公安部發文稱，公安部部長趙克志在當晚主持召開黨委會議，對孫力軍接受調查表示「堅決擁護」。值得注意，公安部在文中將孫力軍與此前落馬的「大老虎」前中共中央政治局常委周永康和前國際刑警組織主席孟宏偉並列提及。

文章表示，要從多方面「肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響」，對黨員幹部「妄議中央大政方針、陽奉陰違、當『兩面人』以及執法犯法、貪污腐敗等問題」嚴厲懲罰。此外，在中紀委發的公告中，孫的簡歷僅150個字，配合相關通告「字越少含金量越高」之說。

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本報記者：費風

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