【中國經濟】疫情下「食穀種」  內地首季居民存款為何反增？

近日，央行公布的統計數據顯示，一季度住戶存款增加了6.47萬億元（人民幣，下同），平均下來，每天向銀行存了約710億元。這個數據引發不少討論，為何疫情衝擊下，居民反帍更多錢儲存？

然而，從另一角度看，居民存款增加，一是資本市場波動，居民現金為王拋售資產；二是疫情下消費大幅萎縮，錢只好放進銀行；三是財富集中在少數人手裡，簡單的平均顯然不符合社會現狀。

【中國經濟】疫情放緩五一黃金周加長 消費難望大爆發

【中國經濟】報告：若無有力刺激 中國第二季難現報復性消費

【中國經濟】内地3月社會消費品零售總額跌15.8% 餐飲收入跌46.8%（更新版）

首先，首季存款增加6.47萬億元算不算多？央行數據顯示，2019年一季度住戶存款增加6.07萬億元，也就是說，2020年按年僅多增6.6%。而2019年一季度住戶存款按年平均多增17.58%，較2020年一季度的6.6%高出近11個百分點。也就是說，其實今年增幅較去年大大放緩。

再換個角度來看，新增的6.47萬億元，平均下來，也就一個中國人新增了4600元存款，在發年終獎的季節又沒有消費的日子，這點存款其實真的不算多。

不過，仍有人會質疑，一季度受疫情影響，多數人食「穀種」的時候，為什麼存款還在增加呢？不少行內人士指出兩點：

一是，受疫情影響，特別是2月，3月全球疫情蔓延，資本市場波動加大，這期間投資者更傾向於現金為王，進而拋售其它風險資產；

二是，雖說很多人的收入會受到影響，但支出的減少是更大幅度的。比如春節期間，因為疫情，很多人的回家計劃取消了，出游計劃取消了，往年這些花銷，少則幾千，多則幾萬，就相當於是省下了。此外，買房、買車、逛街、看電影等消費行為也基本是沒有了。總之，一季度本該消費的錢，很多都變成了銀行存款。

【中國經濟】廣州Hermès店重開即日買爆 顯示消費V形反彈？

【中國經濟】PMI飆升僅屬虛火 救經濟還要看消費

【新冠肺炎】內地首兩月消費負增長20.5％ 遠差過2003沙士時期

著名咨詢機構麥肯錫日前發布的《後疫情時代中國消費者行為》調查報告顯示，疫情爆發期間，隨著需求全面萎縮，在針對酒類、彩妝、護膚品、零食、家庭清潔、個人護理、生鮮食品和嬰兒護理消費的調研中，多數品類遭遇衝擊，特別是非必需品。比如，約30%的消費者減少了護膚品和酒類的使用量，一半以上的受訪者減少了彩妝類產品的使用量。

中國西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心、螞蟻金服集團研究院20日聯合發布名為「疫情下中國家庭財富變動趨勢─中國家庭財富指數調研報告（今年第1季）」的報告指出，今年第1季，有50.2%的受訪家庭表示增加儲蓄並減少消費，40.4%的受訪家庭維持不變，僅9.4%的受訪家庭減少儲蓄並增加消費。

【新冠肺炎】經濟冰封消費業重創 影響就業李克強最憂心

中國人均GDP突破1萬美元大關 意味什麼？

【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？

中國人一向講「積穀防飢」，因此，積穀防飢疫情下大家增加儲蓄減少消費，當然有環境因素，積穀防飢，也表示對未來經濟景氣的憂慮。

此外，簡單的平均顯然不符合社會現狀，一直以來，銀行業有所謂的「2/80定律」，即不到2%的人，掌握80%以上的存款，若是據此計算的話，將是另一番景像。

有專家計過一條數，按「2/80定律」計算，總人口的2%大約2800萬人，佔有住戶存款餘額87.8萬億中的80%，人均存款高達250萬；剩下的13億8000萬人，佔有住戶存款餘額87.8萬億中的20%，人均存款只有12724元。因此，存款的增減代表不了大數人的荷包，中國大部分人也並不如想像般有錢。

本報記者：高青

【穩就業】報告：內地超7成應屆畢業生尚未簽約 超9成對就業形勢感焦慮

【穩就業】內地四招「消化」高校畢業生 僅屬杯水車薪

【中國經濟】頭等大事是穩就業 李克強：想盡辦法讓中小微企生存

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2wGePSQ

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品: https://bit.ly/3e81nrK

