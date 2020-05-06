【中美 疫情】華府對新冠病毒源頭意見不一　美國家情報總監提名人稱將徹查

▲ 華府對新冠病毒源頭意見不一 美國家情報總監提名人稱將徹查

美國國家情報總監提名人雷克里夫（John Ratcliffe）周二在提名聽證會表示，當務之急是對新冠肺炎起源展開調查以及對地緣政治經濟影響。他並表示，中國已成為對美國國家安全的最大威脅。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）同日則表示，相信新冠病毒源自自然界，並非人工製成。

他今天在開場致詞時表示，若提名順利獲得通過，當務之急必須是針對新冠肺炎大流行與起源進行調查，以及對地緣政治經濟的影響，情報界會盡全力獲得有關此事的所有答案。不過，雷克里夫坦言，已經有一段時間未接獲與新冠肺炎相關簡報，對於新冠肺炎是否起源於武漢實驗室或是武漢海鮮市場的證據報告，他並未看過。

雷克里夫認為，中國已成為對美國國家安全的「最大威脅」，從新冠肺炎、5G競爭到網路安全問題所扮演的角色，所有路徑都指向中國。他接著表示，中國提倡的一帶一路倡議、中國製造2025、軍民融合倡議等，在在顯示中國要取代美國成為全球超級強權，並能在全球範圍內樹立標準。美國不樂見像中國共產黨這樣的獨裁政權在全球市場確立標準。

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他指出，中國希望在貿易與電信等所有樞紐佔據主導地位，試圖從根本取代自由市場標準與價值觀，像是言論自由等，這些都反映在新冠肺炎大流行的一些事情上。

而美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）同日則表示，仍不清楚病毒源自中國活禽市場、實驗室還是其他地點。他表示，美國政府還在調查原委，但更多證據顯示並非是故意洩漏。

米利又指，有很多人都希望知道，新冠病毒是否源自武漢實驗室。如果中國可以開放實驗室，讓專家進入調查，這可以讓全世界知道病毒的起源，並可防止未來再次大爆發。

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責任編輯：游昊雲

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