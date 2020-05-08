  • 31°C
香港時間 : 2020508日 (五) 15:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美國不可能凍結中國萬億美債　黃奇帆：否則美元帝國崩盤

國情動向 15:29 2020/05/08

分享：

中美關係因疫情追責、台海局勢等問題而再度緊張，有觀點指，美國可凍結中國持有的萬億美債以反制中國。重慶前市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆認為，美國對美債的態度十分小心，因美債意味著美國信譽，如果真要凍結中國的美債，「就是美元帝國崩盤之時」。他說，美國不值得為凍結中國的美債而損失自身信譽，中國也不會輕易拋出美國國債。

美債由國家信譽背書 美國無法凍結

美國財政部上月公布數據顯示，中國所持美債達到1.09萬億美元，創最近四個月新高。黃奇帆指出，中國買的美債，一部份是記名的，一部份是不記名的，美國無法凍結中國不記名的國債。

【全球索償】對華索償 特朗普為何不敢觸碰京持美債？

【中美貿易戰】人幣破7 中國所持巨額美債或成武器

【中美貿易戰】一文看懂 為何中國大抛美債恐同歸於盡

而且，美國對買美債的世界各國的債務責任，所擁有的信任和信譽是神聖的，任何情況下不可改變的。如果美國賴債，信譽首先破產。特朗普的經濟顧問庫德勒（Larry Kudlow）也曾表示，「美國債務的充分可信度和金融信用是神聖不可侵犯的」。

因此，黃奇帆稱，「凍結之日真要發生，就是美元帝國崩盤之時」，「在這種問題上，誰都不會把自己的命門拿出來的。」

美債還是好東西 中國不會輕易拋出

中國作為美國的第二大債權國，又會否拋出美債以遏制美國？黃奇帆指，美債還是好東西。「如果有一天美元作為世界貨幣交易量從60%佔比降下來，變成50%、40%，也還是好貨幣。歐元現在占全球貨幣百分之二十幾，你說歐元不好嗎？英鎊現在只占5%，手裡拿英鎊不好？」

黃奇帆說，「所以即使地位發生變化了，哪怕它甚至不是第一世界貨幣了，那它還是不亞於英鎊、日元、法郎、德國馬克或者是歐元的地位。」

【中美貿易戰】貿易緊張緩和 滬指午後升1%重上2900關

【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態

【中美角力】橋水達里奧：世界將迎來以中國主導的新秩序

值得注意是，在去年中美貿易戰如火如荼時，就有北京智囊提出，中國可大量拋售美債，導致美債價格暴跌，致使美元利率大幅上升，直接令美國房價重挫。但這樣做中國自身也會招致嚴重損失，因為對中國來說，目前并不存在可以替代美債的外匯投資管道。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成
今日
【中美貿易戰】美國突拉閘 中國N95口罩輸美廠商急減八成
【中美貿易戰】美頻施壓中國後 蓬佩奧：不排除與華更多貿易談判
今日
【中美貿易戰】美頻施壓中國後 蓬佩奧：不排除與華更多貿易談判
【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態
今日
【中美貿易戰協議】中方發逾半年來最大美國豬肉訂單　展遵守協議姿態
【中美關係】中美近期罵戰罵什麼？1分鐘看懂4件大事
今日
【中美關係】中美近期罵戰罵什麼？1分鐘看懂4件大事
中美貿易戰 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 美國財政部 國債 重慶 美國 北京 中國

下一篇文章

【中美關係】中美近期罵戰罵什麼？1分鐘看懂4件大事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】反駁美副國安顧問博明 華春瑩：他錯了 不懂什麼是五四精神
【中美角力】反駁美副國安顧問博明 華春瑩：他錯了 不懂什麼是五四精神
【中美.香港】蓬佩奧稱23條不符美國利益　香港局勢5月再起雲湧
【中美.香港】蓬佩奧稱23條不符美國利益　香港局勢5月再起雲湧
【中美貿易戰】疫情加深中美對立 特朗普謀用兩「辣招」制裁中國
【中美貿易戰】疫情加深中美對立 特朗普謀用兩「辣招」制裁中國
【中美角力】解放軍對美秀肌肉？擬巨浪3導彈試射影片流出　據稱可打到美國（有片）
【中美角力】解放軍對美秀肌肉？擬巨浪3導彈試射影片流出　據稱可打到美國（有片）
【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開
【中美貿易戰協議】為何4箭齊發？特朗普追擊中國謎底解開
【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外
【新冠肺炎】法國去年12月已出現病例 世衛：毫不意外