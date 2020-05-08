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炎亞綸搶攻乾拌麵宅經濟 疫情帶旺百億台幣商機

經濟脈搏 23:08 2020/05/08

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台灣近年興起乾拌麵風潮，主打傳統味道、較健康非油炸麵餅，成為快食新寵兒，市場估達百億元（新台幣，下同）規模。除了老牌製麵廠、餐飲集團看準商機，不少明星藝人亦紛紛進軍乾拌麵市場，最新有歌手炎亞綸投資7位數創業，更豪氣將「公司存摺」送給媽媽作為母親節禮物。

男子團體飛輪海出身的炎亞綸，投資7位數、近500萬與好友合資創立品牌「炎選絕品」，並於日前首發「伴你乾拌麵」，有招牌麻麻醬、台式麻辣、猴頭菇XO醬、祖傳蔥油香菇4種口味，暫時僅台灣限定上市，預購反應熱烈。

適逢母親節將至，炎亞綸特地在發布會上煮麵親餵媽媽，更豪氣送上「公司存摺」作為母親節禮物，笑言「公司的財務都是媽媽在打領，我也是每個月固定領薪水」。

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炎亞綸與好友合資創立品牌「炎選絕品」，並於日前首發「伴你乾拌麵」。

而炎亞綸傳因早前在Facebook開嗆世界衛生組織總幹事譚德塞，而丟失大陸綜藝節目《少年之名》主持，損失2,000萬元，他回應時表示：「2000萬還好啦，媽媽心在哭」，重申自己最關心疫情，沒有要觸碰任何敏感話題，最後沒接節目，最大考量是來回飛兩地都要隔離14天，不想讓經理人、助理暴露在高風險。

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事實上，炎亞綸絕非首位進軍乾拌麵市場的明星藝人，當紅主持人曾國城挾着父親是廚師，以及主持10多年美食節目的經歷，2014年自行研發並在網上販售「曾拌麵」，曾被美國即食麵知名部落格評為「2016年10大經典即食麵」之一。據台媒報道，曾拌麵第一年營業額就達3000萬，第二年業績直衝8000萬，第三年破億，第四、第五年甚至達到2億大關。

曾拌麵可說為拌麵市場打開全新大門，歌手謝霆鋒其後在節目《12道鋒味》大受歡迎後，也開創「鋒味」料理事業中的「鋒味拌麵」，還有舒淇、藍心湄和陶晶瑩一起開設的KiKi餐廳推出「KiKi拌麵」、A-Lin姊夫高華一創辦、A-Lin擔任品牌代言人的「老媽拌麵」、蕭敬騰與金博家合作的「老蕭拌麵」，以及曹格太太與金博家合作研發的「蔥蔥回魂麵」等。

舒淇、藍心湄和陶晶瑩一起開設的KiKi餐廳，也有推出「KiKi拌麵」。

曾有台灣食品所研究員分析，隨着消費行為的轉變，相對健康又價廉易煮的即食拌麵漸受追捧，而即食麵創業門檻低，是成本低利潤高，且製作簡單的行業，加上明星代言光環在餐飲業所發揮的效應顯著，讓不少明星鍾情以乾拌麵創業。

而新冠肺炎疫情延燒，民眾減少外出用餐頻率，或多在家中精進廚藝療癒身心，所帶來的「宅經濟」，更可能讓業者初估市值達百億元規模的乾拌麵市場更上一層樓。

責任編輯：孫民

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