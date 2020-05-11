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【泳池重開】泳池游水會否染新冠肺炎？一種物質令風險大大降低

社會熱點 13:54 2020/05/11

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）香港疫情放緩，康文署10日宣布，大部分公眾游泳池將於本月21日重新開放。泳池會否成為播毒媒介？有醫學研究指，在水質合規格泳池傳播、感染新冠病毒的風險畢竟較低。

俄羅斯衛星通訊社中文網報道，西班牙高等科學研究理事會（CSIC）專家此前展開研究，了解在海水或泳池游泳，感染新冠病毒的可能性有多大。研究結果發布在該組織網站上。

泳池含氯　能殺死大部份病毒

報道指，海水中含鹽，加上產生物質稀釋效應，或許可使病毒不再存活。而泳池和SPA館使用的消毒用品，也可使病毒失活。

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此外，桑拿室和蒸氣浴室的溫度保持在60°C以上，這個溫度對病毒來說是致命的。

但報告指，在淡水和未經處理的水體中，病毒還是可以更好地存活。而在陸地——海灘或岸邊，也可能感染新冠病毒，因爲病毒可在沙子中停留。

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事實上，根據美國疾管署（CDC）最新網頁說明，如果泳池有做正確的維護和消毒工作，應該可以清除或減低新冠病毒的活性。

但新冠是嶄新病毒　池水殺毒能力待研究

台灣有媒體則引專家指，國際上泳池的消毒劑含量一般是：

  • 氫離子指數（pH值）應保持6.5～8
  • 餘氯量應保持0.3ppm～0.7ppm

而根據過去研究，泳池的平均氯含量，應該可以殺死大部分病毒，但是新冠病毒跟過去的冠狀病毒，或有點不同的病毒，泳池水殺滅新冠病毒的可靠性，仍待更多研究。

值得注意意是，根據文獻回顧，過去50～60年也曾發生過多宗泳池播毒事件，涉及腺病毒（Adenoviruses）、腸病毒（Enterovirus）、諾如病毒（Noroviruses）、A型肝炎病毒（Hepatitis A virus）等。

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責任編輯：鄧國強

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