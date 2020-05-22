【港版國安法】特朗普：中方若落實港版國安法  美國將強烈回應

▲ 【中美．國安法】特朗普：中方若對香港落實國安法 美國將強烈回應

全國人大計劃審議「港版國安法」，建立香港特區維護國家安全法律制度，港版國安法事件上升至中美角力層面。美國總統特朗普表示，如果中國政府因香港反修例示威引發的衝突，而在香港落實國家安全法（國安法），美國會作出強烈回應。全國人大會議今天舉行開幕，其中一項議程，將會是授權全國人大常委會，為香港就國安法。

特朗普是在離開白宮時作上述表態，他說，「如果發生這種情況（中國政府為香港訂立國安法），我們將非常有力地解決這個問題」。

If it happens we’ll address that issue very strongly.

十三屆全國人大三次會議21日晚間舉行新聞發布會，宣布議程將包括審議備受關注的「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案」、即坊間所稱的「港版國安法」。

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「港版國安法」防範外國干預恐怖主義 辣過23條

全國人大會議發言人張業遂指出, 香港是中華人民共和國不可分離的一部分, 維護國家安全。須包括香港在內。而全國人大副委員長王晨, 今日（周五、22日）上午約11點，會講解香港維護國家安全法律細節。

有報道稱，「港版國安法」主要針對4類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。其中恐怖活動為「基本法」23條所未包涵。而「基本法」23條所列的7點內容中，叛國、煽動叛亂、竊取國家機密為「港版國安法」所沒有。

人民日報：人大審議港版國安法 維護「一國兩制」

官方《人民日報》發表評論，認為今屆人大會議將審議通過關於香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，是維護國家安全的重要舉措，也是維護「一國兩制」行穩致遠的根本之策。

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評論認為，毫無疑問，香港已經成為國家安全的一個突出風險點，「港獨」、「黑暴」、「攬炒」之所以愈演愈烈，分裂、顛覆、滲透、破壞之所以肆無忌憚，根本原因就在於此，國家安全的法律漏洞一日不補，「一國兩制」面臨的挑戰就無日無之。

評論認為，國家安全立法屬於中央事權，在香港特區國家安全受到現實威脅和嚴重損害、特區政府根本無法自行完成立法的情況下，中央主動從國家層面進行有關立法，正是為了補上國家安全存在的漏洞，把面臨脫軌危險的「一國兩制」拉回正軌，這既是不得已而為，也是權力和責任所在。

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本報記者：伍樂

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