【兩會2020】壯大愛國愛港力量？港區政協提案：移居香港可保留內地身份

今年兩會多有議案聚焦香港問題。全國政協委員、中國僑商聯合會常務副會長、香港華僑華人總會主席姚志勝提出兩份提案，其中包括《允許合法取得香港永久性居民身份證內地人士保留內地身份證》，希望對合法取得香港永久性居民身份證的內地人士，允許其選擇保留內地身份證；對於因過去規定已放棄內地身份證的人士，可以申請補發，有利於不斷壯大香港的愛國愛港力量。

保留內地身份證有利於壯大愛國愛港隊伍

由於內地來港人士取得香港永久性居民身份證後，申領進出內地的回鄉證，就必須注銷內地戶籍，放棄內地身份證，這就帶來負面後果：一是切斷了這些人士與內地的實質性利益關係；二是很多人並不願意放棄內地身份證，甚至因此放棄本來可以取得的香港永久性居民身份證。這不利於壯大愛國愛港隊伍，不利於「一國兩制」方針的順利實施。

姚志勝表示，通過多種方式合法取得香港永久性居民身份證的內地人士，不僅數量多，約有100多萬，而且為香港社會作貢獻，基本上是「一國兩制」的堅定擁護者，是愛國愛港陣營的重要力量。

姚志勝建議，對合法取得香港永久性居民身份證的內地人士，允許其選擇保留內地身份證；對於因過去規定已放棄內地身份證的人士，可以申請補發。這樣一來，他們可繼續以內地居民身份投資就業，並按規定享受社保、醫保及購房、子女教育等國民待遇。這是保留並加強這些人士與國家之間的實質性利益關聯。

助力港澳台僑青年 在大灣區創業

此外，姚志勝還提出《在大灣區設立「港澳台僑青年創業園區」》。他認為，港澳台推動疫後重建，首先要依靠內地市場，加快融入粵港澳大灣區建設，是重要出路。以大灣區建設為平台，幫助港澳台僑年輕人更好融入國家發展大局，發展自己的人生事業，更適逢其時。

姚志勝建議，在大灣區珠三角城市建立具有相當規模、設施配套完善的「港澳台僑青年創業園區」，彙集兩岸四地及僑界資源，為港澳台僑青年創業提供支援，以產生示範效應，使港澳台僑青年安心在大灣區創業。

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責任編輯：費風

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