【中國經濟】6億人月入僅千元  克強條數點計出來？

中國國務院總理李克強在2020年兩會期間的記者會上提到「有6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，引發社會熱議。李克強透露這個數據，之前從未見諸於媒體，近日，有媒體發現，北京師範大學一項研究分析結果與此吻合。

克強總理刻意透露這個數據，在於提醒大家，一是中國有大批民眾，月入微薄承受不起沒有工作，因此推動就業刻不容緩；其次，中國底子尚薄，不要過於渲染「世界第二大經濟體」自我陶醉。

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6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？

李克強5月28日在中國人大閉幕後的總理記者會上表示，「中國是一個人口眾多的發展中國家，人均年可支配收入是3萬元人民幣，但是有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右」。此言一出，引爆了輿論。

事實上，克強這個數據並不是什麼秘密。北師大收入研究課題組曾對中國7萬個樣板數據的分析顯示，月收入1090元以下人口有6億人，佔總數42.85%，正與李克強所說月收入約1000元以下的人口規模達到6億人相吻合。

北師大分析結果還顯示，月收入低於2000元的人口為9.64億，佔總數的68.85%。其中月收入1090元至2000元佔26%有3.6億；月收入500元至800元有2億人；月收入低於500元的有2.2億人；無收入人口546萬人。

6億低收入人口 承受不起失業長期沒工作

中國經濟近年一直持續下滑，特別是受中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，情況比想像中嚴竣。北師大中國收入分配研究院的萬海遠和孟凡強6月3日撰文，總結了這6億人的典型特徵，指他們絕大部分都在農村，主要分布在中西部地區，家庭人口規模龐大，老人和小孩的人口負擔重，是小學和文盲教育程度的比例相當高，大部分是自僱就業、家庭就業或失業，或乾脆退出了勞動力市場。

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中國社科院副院長蔡昉也指出，「6億人月收入1000元」這是一個事實，這6億人是承受不起失業、承受不起就業不足、承受不起長期不工作的。

總理透露這個數據，正正是要提醒大家，中國有近40%的人生活處於艱困中，如果不解決就業問題，這大批人口生活無以為繼，所帶來的後果將難以承受，正正是中央三番四次強調要將「保就業」放在首位的原因。

其次，近年內地媒體常渲染「厲害了，我的國」，中國是「世界第二大經濟體」、「世界工廠」之類資訊，其實中國的底子與先進國家相比仍有一大段距離。單以人均收入計，按去年全國居民人均可支配收入為30733元人民幣，折算成月收入是2561元人民幣，可見中國人並不很富裕。

因此，中國近年發展成就可觀，計總量足以與美國一爭高下，軍事力量亦是名列前茅，不過論綜合國力，在黨政軍的龐大身形之外，人民生活水平仍有待長足改善。也就是說，總理提醒大家不要腦袋發熱，要腳踏實地去評估自己國家實力，才能作出對人民有利的決策。

本報記者：高青

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