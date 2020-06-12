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內地試點個人大額現金存取要登記 河北10萬、深圳20萬、浙江30萬

經濟脈搏 16:14 2020/06/12

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中國人民銀行近日發布《關於開展大額現金管理試點的通知》，明確開展大額現金管理試點，試點為期兩年，7月起先在河北開展，浙江、深圳10月開始。各地對公賬戶管理金額起點為50萬元（人民幣，下同），對私賬戶管理金額起點分別是河北10萬元、浙江30萬元、深圳20萬元。客戶若要提取、存入起點金額以上的現金，應在辦理業務時登記。

據內地《經濟日報》報道，這次規範大額現金主要是為了打擊犯罪、維護國家經濟金融安全。由於現金具有不記名、不可追蹤等特點，大額現金容易為貪污腐敗、偷逃稅等洗錢犯罪行為和地下經濟活動提供便利，可能危及國家經濟金融秩序和安全。

打擊犯罪、維護國家經濟金融安全

據2017年人行調研發現，有單次取款超過1億元現金的情況，在如今銀行卡支付、銀行轉賬等方式十分便捷的環境下，被認為這種情況不合常理。

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人行表示，適應當前形勢需要，中國亟需加強大額現金管理，保障合理需求、抑制不合理需求、遏制利用大額現金違法犯罪。

至於管理大額現金後，個人日常現金使用會否受到影響，人行表示，不會明顯影響社會公眾日常經濟活動。一是目前現金、移動支付等支付方式多且應用廣，能滿足絕大多數公眾日常需要。二是大額現金管理金額起點設置經過調研論證，高於絕大多數公眾日常現金使用量。此外，只要客戶依規履行登記義務，大額存取現金並不受到限制。

責任編輯：林佩怡

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