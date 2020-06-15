【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大

北京上周四（11日）打破持續56天新冠肺炎零確診紀錄以來，截至昨日累計新增79宗確診病例。這次病毒來自何方？北京疾控中心專家稱，全基因組測序發現病毒從歐洲方向來，初步判定與輸入性有關。香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任以及流感研究中心主任管軼分析，冷鏈傳播或進入市場人士造成傳播都有可能，而前者可能性最大，因歐美很多屠宰場都爆發疫情，若經冷鏈傳播並非新鮮事。

北京市疾控中心新冠肺炎疫情防控專家組成員楊鵬，北京新發地的病毒溯源仍在調查，通過全基因組測序發現，病毒是從歐洲方向來的，初步判定與輸入性有關。但如何進入市場仍無法確定，目前有兩種可能性，一是污染的海產品或肉類，二是出入市場的人士傳播。

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楊鵬指出，人與人的傳播在市場中已經存在，畢竟短時間內出現這麼多病例，但不能排除因物品污染、共同暴露而導致傳播的可能性。他稱，市場的牛羊肉和海鮮需要低溫保存，更容易讓病毒存活和傳播。

《中國新聞周刊》引述管軼表示，北京之前已經50多天沒有新增病例， 「這次肯定是輸入性」。他認為，冷鏈傳播或進入市場的人造成傳播，這兩種可能性都存在。但通過冷鏈傳播進來的可能性最大，「歐美很多屠宰場都爆發了新冠疫情，如果真的經由冷鏈傳播，並不是新鮮事」。

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他認為，可以根據目前已知陽性病例和確診患者的上下游接觸網，建立一個模型，追溯傳播源頭，更為關鍵的是在新發地市場檢測出的陽性環境樣本。報道中的三文魚砧板不是唯一的陽性樣本，把所有陽性環境樣本作為另一個線索，上下游排查。而目前全球公開的新冠病毒序列約有200個，研究病毒的基因序列和哪個地區的病毒相近，就知道來源。

責任編輯：林佩怡

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