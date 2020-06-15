【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況

北京疫情反彈，4天累計79宗確診，其中，周日（14日）再增36宗，已完成調查的34例，均與新發地市場有關聯。北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組表示，北京全市進入疫情防控「戰時狀態」，並啟動多項緊急防控措施。

中國疾控中心專家吳尊友指出，未來3天北京報告的病例宗數將決定這次疫情的走向。 由於北京在11日出現疫情以後很快採取 措施， 對於那些已經感染的病人，要發病也就是在明後這兩天。如果明後天報告 宗 數不大增長，可以說這次疫情就基本穩定在這樣的規模了。

以下是本網整理此次疫情的最新情況：

6月11日出現1宗本地新冠病例，是56天以來首次出現本地個案

截至周日（14日）4天累計79宗確診

北京完成核酸檢測76,499人，當中59人呈陽性，而新發地市場完成的5,803份咽拭子樣本檢測均為陰性

▲ 北京核酸檢測已超7萬人，部分社區封閉管理。（新華社圖片）

各區全面開展「敲門行動」排查，暫發現5月30日以來有近20萬人去過新發地市場

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友直言，北京這次疫情「出乎意料，形勢還是嚴峻的」，但認為情況是比較樂觀的，因當局採取措施很迅速，有利疫情防控

吳尊友並稱，未來3天北京報告的病例宗數將決定這次疫情的走向

全市已進入非常時期、社區防控迅速進入疫情防控戰時狀態，所有社區都採取三級應急響應、二級防控措施、一級工作狀態，安排人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共地方消毒，暫停開放文化娛樂等室內活動場所

7,120個社區村、近10萬名社區工作者投入抗疫

北京再上調12個地區為「中風險」，包括東城區天壇街道、海澱區永定路街道、朝陽區十八里店等

新發地市場周邊11個小區，以及玉泉東市場周邊10個社區，全部實行封閉管理，正對9萬小區居民進行核酸檢測

西城區廣外天陶紅蓮市場一名往來新發地人員確診，市場停業

14天內，各單位不得安排自5月30日以來到過新發地農貿批發市場，或與市場銷售人員有密切接觸的人士到崗上班

新發地臨時交易場地新增150畝，供應缺口正由其他市場填補，啟動臨時蔬菜政府儲備，從外埠省市調運蔬菜進京增儲

▲ 北京加大農產品備貨量，保障市場供應。（新華社圖片）

豐台區副區長周宇清等三人被免職

疫情已跨省擴散至遼寧、河北、四川，河北保定進入戰時狀態；多個省市籲勿赴京

國務院副總理孫春蘭指出，此次聚集性疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，市場人員密集、流動性大，疫情擴散的風險很高

港大專家管軼分析，病毒可能經由冷鏈傳播或進入新發地批發市場人士傳播，而前者可能性最大

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責任編輯：孫民

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