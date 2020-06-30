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【中國經濟】內地6月官方製造業PMI升至50.9　3個月最高（更新版）

經濟脈搏 09:27 2020/06/30

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內地6月官方製造業PMI升至50.9　3個月最高

內地製造業活動輕微改善，6月官方製造業採購經理指數(PMI)由前月的50.6升至50.9，是3個月最高，亦高於市場預期的50.4。各分項指數當中，生產指數升至53.9；新訂單指數連續兩個月回升，升至51.4。原材料庫存指數及從業員指數則低於50盛衰分界線。另外，6月非製造業商務活動指數升至54.4，連續第4個月回升，創7個月最高。綜合PMI產出指數由53.4升至54.2。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，雖然6月PMI指數有所回升，製造業穩步恢復，但同時也要看到，不確定因素依然存在。一是進出口指數雖連續兩個月改善，但仍位於盛衰分界線以下，當前海外新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，外部市場依然存在變數。

二是部分行業復甦壓力依然較大，紡織、紡織服裝服飾、木材加工等製造業PMI持續位於盛衰分界線以下。三是小型企業生產經營困難較大，PMI為48.9 ，比5月下降1.9個百分點，且反映訂單不足的小型企業佔比高於大中型企業。

【中國經濟】內需帶動 5月財新中國服務業PMI升至55 創9年半高

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期內，生產指數和新訂單指數分別為53.9和51.4，按月上升0.7 和0.5個百分點，其中新訂單指數連續兩個月回升。從行業情況看，醫藥、有色、通用設備、電氣機械器材等製造業新訂單指數和生產指數均明顯高於5月，市場需求得到改善，企業生產動力有所增強。

價格指數有所上升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.8和52.4，按月回升5.2和3.7個百分點，均為年內高位。從行業情況看，石油加工、鋼鐵、有色等上游行業兩個價格指數均高於上月，升至60以上高位。

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隨着全球主要經濟體先後重啟經濟，6月中國製造業進出口指數低位回升，其中新出口訂單指數為42.6 ，高於上月7.3個百分點，造紙印刷、石油加工、通用設備、電氣機械器材等7個製造行業回升幅度大於10個百分點；進口指數為47，較上月回升1.7個百分點，石油加工、化學原料製品、化學纖維及橡膠塑料、汽車等6個製造行業高於臨界點。

生產經營活動預期指數雖有小幅回落，仍達到57.5，表明製造業企業對近期市場恢復比較樂觀。從行業情況看，石油加工、汽車、專用設備、電氣機械器材等製造業生產經營活動預期指數連續兩個月高於60。

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責任編輯：游昊雲

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