【港區國安法】共同社：內地擬派300武警　以觀察員身份長駐香港

共同社4日引述中國消息來源報道，因應「港區國安法」訂立，國家當局計劃以「觀察員」名義，派遣200至300名武警部隊常駐香港。

共同社稱內地擬用「觀察員」名義、派遣200至300名武警部隊常駐香港的消息，尚未經更多渠道證實。

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共同社報道稱，基本法規定，香港特區政府負責維持香港地區的社會治安，如果有必要時，可請求中央派出解放軍駐港部隊，向香港提供協助。報道稱，如果在內地負責處理暴動等的武警常駐香港，形同抽除基本法的一些內容，香港居民會面臨更強大心理壓力。

公安部長：全力配合駐港國家安全公署工作

而國務委員、公安部長趙克志4日主持召開公安部黨委（擴大）會議，會議指出，要認真學習貫徹《港區國安法》，全力保障法律有效實施，全力支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，全力防範、制止和懲治極少數人危害國家安全的違法犯罪行為和活動，切實保障香港居民合法權益，堅決維護國家安全和香港長治久安，確保一國兩制事業行穩致遠。

【知識庫：武警是甚麼？】 中國人民武裝警察部隊（簡稱武警、武警部隊）依《中華人民共和國人民武裝警察法》成立於1982年6月，是國家武裝力量的組成部分之一，由中央軍事委員會通過武警總部領導。 武警部隊中的非文職人員是現役軍人，平時主要擔負執勤、處置突發事件、反恐怖、參加和支援國家經濟建設等任務，戰時配合解放軍進行防衛作戰。 「武警」與公安、解放軍有區別？ 武警部隊和公安不同，前者與解放軍一樣完全實行軍事化管理，後者則屬於機關事業單位編制，武警部隊中的非文職人員是現役軍人。 在具體執行任務方面，武警通常是配合公安工作，惟公安一般在能夠完成任務的情況下，不會請求武警支援，但在面對危急而困難又險要的任務，如緝毒或打擊恐怖主義等，武警就會進場。 目前，武警部隊轄內衛、機動、海警三大總隊，成為受中共中央、中共軍委直接領導、管理、指揮的中國重要武裝力量。 內地官媒《環球時報》總編胡錫進此前指出，在3種情況下，中央政府或解放軍會強力介入香港局勢。一是香港出現對愛國力量的大清洗，香港「倒向」美國，真要變成美國遏制中國的橋頭堡；二是香港因為嚴重政治動盪出現人道主義災難，譬如不同派系相互大規模仇殺，城市陷入完全無政府狀態，出現民不聊生；三是極端分子搞武裝暴亂，控制香港中樞機構，建立事實上的政權。

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責任編輯：鄧國強

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